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Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на очередном заседании правительства за март
В рамках конференции участники заслушали доклад об Индексе удовлетворённости населения качеством работы государственных административных органов в 2024 году, а также отчёт об Индексе административной реформы народных комитетов провинций и городов центрального подчинения.
Конференция проводилась в очной форме в здании правительства и в онлайн-формате с подключением 63 провинций и городов по всей стране.
Выступая с вступительной речью, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что 2025 год уже прошёл на четверть, а ситуация в мире продолжает развиваться сложно и непредсказуемо, особенно после объявления Соединёнными Штатами высоких ответных тарифных политик, в число которых входит и Вьетнам. Обострение торговой напряжённости может привести к разрыву производственно-сбытовых цепочек.
На этом фоне страны мира реагируют по-разному, наблюдается падение на международных фондовых рынках, что оказывает серьёзное влияние на рост и стабильность глобальной экономики.
Что касается Вьетнама, то с самого начала года страна приняла меры по балансировке торговых отношений с США.
В частности, руководство партии, государства, а также министерства и ведомства наладили контакты с американской стороной. Особенно стоит отметить телефонный разговор генерального секретаря ЦК КПВ То Лама с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили двусторонние отношения, особенно в сфере экономики и торговли. Внутри страны продолжается изучение вопроса о снижении импортных пошлин, организуются встречи и диалоги с ассоциациями, предприятиями, учёными из США. Вьетнам стремится решать обоснованные запросы американской стороны на основе гармонии интересов и разделения рисков.
Одновременно с этим необходимо активно продвигать поиск и расширение экспортных рынков, диверсификацию продукции, рынков и цепочек поставок; эффективно использовать преимущества 17 соглашений о свободной торговле и других рамок сотрудничества, в которых участвует Вьетнам.
Утром 3 апреля, сразу после объявления президентом США новой тарифной политики, Постоянный комитет Правительства оперативно созвал совещание для оценки ситуации и выработки соответствующих задач и решений; был создан специальную рабочую группу быстрого реагирования; подготовлен доклад для Политбюро с просьбой о руководящих указаниях; в ближайшее время вице-премьер Хо Дык Фок посетит США для проведения консультаций с американской стороной.
Во второй половине дня 5 апреля Постоянный комитет Правительства и руководители министерств, ведомства провели совещание по вопросам устойчивого и сбалансированного экономического и торгового сотрудничества с США.
Премьер-министр подчеркнул необходимость рассматривать торгово-экономические отношения между Вьетнамом и США в общем контексте внешнеэкономической политики Вьетнама. США являются одним из крупнейших торговых партнёров Вьетнама, но не единственным. В то же время, текущая ситуация представляет собой возможность для Вьетнама провести реструктуризацию экономики, обеспечить быстрый и устойчивый рост на основе науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации; перестроить и диверсифицировать продукцию, рынки и цепочки поставок.
По словам премьер-министра, в этом контексте страна сосредоточила усилия на пяти ключевых задачах: стремиться достичь цели роста ВВП 8% и выше по новому сценарию, создать импульс и основу для достижения двузначного роста в последующие годы с целью реализации двух столетних задач; продолжать реформу организационной структуры политической системы и местных органов власти; пересмотреть и завершить подготовку документов к XIV съезду партии, провести партийные съезды всех уровней; реализовать Резолюцию № 57 Политбюро о прорыве в области науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, а также Резолюцию № 59 о международной интеграции в новых условиях; подготовить и организовать важные национальные праздники и мероприятия.
Рост ВВП в первом квартале 2025 года составил 6,93% - выше, чем в аналогичном периоде за последние пять лет, и выше начального сценария, однако ниже, чем прогноз нового сценария.
Макроэкономика остаётся стабильной: инфляция под контролем, основные экономические балансы обеспечены, контроль за дефицитом бюджета, государственным долгом, правительственным долгом и внешним долгом. Все три сектора – промышленность, сельское хозяйство и услуги – демонстрируют положительный рост, особенно сельское хозяйство. Социальное обеспечение, культура, образование и здравоохранение находятся в центре внимания; социальная стабильность сохраняется; национальная оборона и безопасность укрепляются; внешняя политика активизируется; мирная и стабильная среда для развития страны сохраняется.
Тем не менее, сохраняются определённые ограничения и трудности, такие как давление на валютный курс, рост инфляции, медленное восстановление покупательной способности, проблемы на рынке недвижимости, низкие темпы освоения капитальных государственных инвестиций по сравнению с прошлым годом; сохраняются риски и вызовы, особенно после введения США новой тарифной политики.