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Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на очередном заседании правительства за май 2025 года
Внутри страны Вьетнам сосредоточился на реструктуризации организационного аппарата политической системы, создании двухуровневой модели местных властей, принятии решительных мер по обеспечению роста экономики в этом году не менее чем на 8% и реагировании на новую тарифную политику США, реализации четырех ключевых резолюций Политбюро, подготовке к девятой сессии Национального собрания и организации празднования крупных юбилеев, сказал он.
В этом контексте страна по-прежнему демонстрирует положительные социально-экономические результаты: макроэкономика стабильна, инфляция контролируется, а основные экономические балансы обеспечены. В частности, 2 июня потребление электроэнергии достигло исторического максимума, а поставки по-прежнему были гарантированы. Перерасход бюджетных средств и государственный долг удалось удержать под контролем, рост экономики ускорился, а сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг продемонстрировали позитивное развитие, сказал премьер-министр.
Уделяется внимание культурным и социальным вопросам, обеспечивается социальное обеспечение. Национальное собрание и правительство приняли резолюции о социальном жилищном строительстве для решения жилищных проблем малообеспеченных семей, а программа ликвидации временного и ветхого жилья близится к завершению. Улучшилась материальная и духовная жизнь людей, сохранилась политическая и социальная стабильность, укрепились национальная оборона, безопасность и общественный порядок, активизировалась дипломатия, активно решаются давно остановленные проекты на сумму около 240 миллиардов долларов США и более 200 000 гектаров земли, отметил он.
Тем не менее, премьер-министр Фам Минь Тьинь также отметил существующие проблемы, включая большое давление со стороны макроэкономического управления, трудности в производстве и деловой активности, медленный рынок недвижимости, сложные проблемы на рынке золота, контрабанду и контрафактные товары, а также проблемы безопасности продуктов питания. Он отметил необходимость увеличения экспорта, особенно на крупные, традиционные и новые рынки, а также поставок новых продуктов, таких как халяльные продукты питания. В то же время административные процедуры остаются громоздкими, и по-прежнему существует множество проблем, таких как наркопреступность и угрозы кибербезопасности для общественного порядка и безопасности.
Он попросил министерства, отрасли и ведомства проанализировать социально-экономическую ситуацию в мае и за пятимесячный период, определить задачи на июнь и оставшуюся часть года и предложить решения.
На заседании Министерство финансов сообщило, что социально-экономические условия в мае и первые пять месяцев продолжали улучшаться, превзойдя показатели предыдущих месяцев и аналогичного периода прошлого года.
Макроэкономическая стабильность оставалась стабильной, а инфляция находилась под контролем. Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 3,21% за пять месяцев в годовом исчислении. Денежно-кредитный рынок в целом был стабильным, а процентные ставки по кредитам продолжали снижаться, особенно по краткосрочным. Доходы государственного бюджета достигли почти 58% от запланированного на этот год показателя, увеличившись на 24,5% в годовом исчислении, в то время как бюджетные расходы выросли на 27,7%, при строгой экономии на регулярных расходах для обеспечения социально-экономического развития, обороны, безопасности, погашения долга и политических обязательств.
В мае показатели торговли выросли по сравнению с прошлым годом: экспорт увеличился на 14%, а положительное сальдо торгового баланса составило 4,67 млрд долларов США. Значительно ускорилось освоение государственных инвестиций, достигнув, по оценкам, 199,3 трлн донгов (7,64 млрд долларов США), что соответствует 24,13% от плана премьер-министра. Это на 2,5% или 56 трлн донгов больше, чем за тот же период прошлого года.
Ключевые секторы экономики сохранили динамику роста. Индекс промышленного производства (IIP) вырос на 8,8% за пять месяцев. Розничные продажи и доходы от потребительских услуг выросли на 9,7% в период с января по май. Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в мае составил 49,8 пункта. Туризм также вырос: за пять месяцев его посетило более 9,2 млн иностранных туристов, что на 21,3% больше, чем годом ранее. Привлекательность прямых иностранных инвестиций (ПИИ) оставалась на высоком уровне: зарегистрированные ПИИ достигли 18,4 млрд долларов США, увеличившись на 51,1%, а освоенные ПИИ составили около 8,9 млрд долларов США, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.