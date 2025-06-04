Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на очередном заседании правительства за май 2025 года

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании. (Фото: ВИA)



Внутри страны Вьетнам сосредоточился на реструктуризации организационного аппарата политической системы, создании двухуровневой модели местных властей, принятии решительных мер по обеспечению роста экономики в этом году не менее чем на 8% и реагировании на новую тарифную политику США, реализации четырех ключевых резолюций Политбюро, подготовке к девятой сессии Национального собрания и организации празднования крупных юбилеев, сказал он.



В этом контексте страна по-прежнему демонстрирует положительные социально-экономические результаты: макроэкономика стабильна, инфляция контролируется, а основные экономические балансы обеспечены. В частности, 2 июня потребление электроэнергии достигло исторического максимума, а поставки по-прежнему были гарантированы. Перерасход бюджетных средств и государственный долг удалось удержать под контролем, рост экономики ускорился, а сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг продемонстрировали позитивное развитие, сказал премьер-министр.



Уделяется внимание культурным и социальным вопросам, обеспечивается социальное обеспечение. Национальное собрание и правительство приняли резолюции о социальном жилищном строительстве для решения жилищных проблем малообеспеченных семей, а программа ликвидации временного и ветхого жилья близится к завершению. Улучшилась материальная и духовная жизнь людей, сохранилась политическая и социальная стабильность, укрепились национальная оборона, безопасность и общественный порядок, активизировалась дипломатия, активно решаются давно остановленные проекты на сумму около 240 миллиардов долларов США и более 200 000 гектаров земли, отметил он.



Тем не менее, премьер-министр Фам Минь Тьинь также отметил существующие проблемы, включая большое давление со стороны макроэкономического управления, трудности в производстве и деловой активности, медленный рынок недвижимости, сложные проблемы на рынке золота, контрабанду и контрафактные товары, а также проблемы безопасности продуктов питания. Он отметил необходимость увеличения экспорта, особенно на крупные, традиционные и новые рынки, а также поставок новых продуктов, таких как халяльные продукты питания. В то же время административные процедуры остаются громоздкими, и по-прежнему существует множество проблем, таких как наркопреступность и угрозы кибербезопасности для общественного порядка и безопасности.



Он попросил министерства, отрасли и ведомства проанализировать социально-экономическую ситуацию в мае и за пятимесячный период, определить задачи на июнь и оставшуюся часть года и предложить решения. Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что в мае в мире произошли сложные и непредсказуемые изменения, включая торговую напряженность, вооруженные конфликты и нетрадиционные угрозы безопасности, которые повлияли на глобальную экономику, особенно на основные рынки и цепочки поставок.Внутри страны Вьетнам сосредоточился на реструктуризации организационного аппарата политической системы, создании двухуровневой модели местных властей, принятии решительных мер по обеспечению роста экономики в этом году не менее чем на 8% и реагировании на новую тарифную политику США, реализации четырех ключевых резолюций Политбюро, подготовке к девятой сессии Национального собрания и организации празднования крупных юбилеев, сказал он.В этом контексте страна по-прежнему демонстрирует положительные социально-экономические результаты: макроэкономика стабильна, инфляция контролируется, а основные экономические балансы обеспечены. В частности, 2 июня потребление электроэнергии достигло исторического максимума, а поставки по-прежнему были гарантированы. Перерасход бюджетных средств и государственный долг удалось удержать под контролем, рост экономики ускорился, а сельское хозяйство, промышленность и сфера услуг продемонстрировали позитивное развитие, сказал премьер-министр.Уделяется внимание культурным и социальным вопросам, обеспечивается социальное обеспечение. Национальное собрание и правительство приняли резолюции о социальном жилищном строительстве для решения жилищных проблем малообеспеченных семей, а программа ликвидации временного и ветхого жилья близится к завершению. Улучшилась материальная и духовная жизнь людей, сохранилась политическая и социальная стабильность, укрепились национальная оборона, безопасность и общественный порядок, активизировалась дипломатия, активно решаются давно остановленные проекты на сумму около 240 миллиардов долларов США и более 200 000 гектаров земли, отметил он.Тем не менее, премьер-министр Фам Минь Тьинь также отметил существующие проблемы, включая большое давление со стороны макроэкономического управления, трудности в производстве и деловой активности, медленный рынок недвижимости, сложные проблемы на рынке золота, контрабанду и контрафактные товары, а также проблемы безопасности продуктов питания. Он отметил необходимость увеличения экспорта, особенно на крупные, традиционные и новые рынки, а также поставок новых продуктов, таких как халяльные продукты питания. В то же время административные процедуры остаются громоздкими, и по-прежнему существует множество проблем, таких как наркопреступность и угрозы кибербезопасности для общественного порядка и безопасности.Он попросил министерства, отрасли и ведомства проанализировать социально-экономическую ситуацию в мае и за пятимесячный период, определить задачи на июнь и оставшуюся часть года и предложить решения.

На заседании Министерство финансов сообщило, что социально-экономические условия в мае и первые пять месяцев продолжали улучшаться, превзойдя показатели предыдущих месяцев и аналогичного периода прошлого года.



Макроэкономическая стабильность оставалась стабильной, а инфляция находилась под контролем. Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 3,21% за пять месяцев в годовом исчислении. Денежно-кредитный рынок в целом был стабильным, а процентные ставки по кредитам продолжали снижаться, особенно по краткосрочным. Доходы государственного бюджета достигли почти 58% от запланированного на этот год показателя, увеличившись на 24,5% в годовом исчислении, в то время как бюджетные расходы выросли на 27,7%, при строгой экономии на регулярных расходах для обеспечения социально-экономического развития, обороны, безопасности, погашения долга и политических обязательств.



В мае показатели торговли выросли по сравнению с прошлым годом: экспорт увеличился на 14%, а положительное сальдо торгового баланса составило 4,67 млрд долларов США. Значительно ускорилось освоение государственных инвестиций, достигнув, по оценкам, 199,3 трлн донгов (7,64 млрд долларов США), что соответствует 24,13% от плана премьер-министра. Это на 2,5% или 56 трлн донгов больше, чем за тот же период прошлого года.



Ключевые секторы экономики сохранили динамику роста. Индекс промышленного производства (IIP) вырос на 8,8% за пять месяцев. Розничные продажи и доходы от потребительских услуг выросли на 9,7% в период с января по май. Индекс деловой активности менеджеров по закупкам (PMI) в мае составил 49,8 пункта. Туризм также вырос: за пять месяцев его посетило более 9,2 млн иностранных туристов, что на 21,3% больше, чем годом ранее. Привлекательность прямых иностранных инвестиций (ПИИ) оставалась на высоком уровне: зарегистрированные ПИИ достигли 18,4 млрд долларов США, увеличившись на 51,1%, а освоенные ПИИ составили около 8,9 млрд долларов США, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



