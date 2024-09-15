Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на онлайн-конференции по ликвидации последствий тайфуна «Яги»

Утром 15 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на онлайн-конференции. Фото: ВИА

В мероприятии приняли участие постоянный бюро руководящего комитета по предотвращению стихийных бедствий и борьбе с ними и 26 северных провинций и городов.



В духе «все для народа, для развития страны» премьер-министр попросил участников проанализировать ситуацию, обсудить, высказать мнения и предложить задачи и решения для срочного устранения последствий, быстрой стабилизации жизни, возобновления производства и деловой активности, способствуя тем самым экономическому росту.



С тех пор как супертайфун сформировался и вошел в Восточное море, что может затронуть материковую часть Вьетнама, Политбюро и правительство направляли и внимательно отслеживали развитие событий, чтобы оперативно отреагировать. Руководители партии, государства и члены Политбюро непосредственно посетили пострадавшие районы, чтобы проинспектировать и призвать к усилиям по предотвращению и ликвидации последствий стихийного бедствия.



В частности, премьер-министр издал девять срочных депеш, направляющих работу по предотвращению, реагированию и преодолению последствий тайфуна, а также последующих наводнений, оползней и затоплений; обеспечению безопасности водохранилища Тхакба в провинции Йенбай, дамбы Хоанглонг в провинции Ниньбинь; регулированию водохранилищ гидроэлектростанций в провинциях Лайчау, Шонла и Хоабинь. Соответствующие министерства, ведомства и населенные пункты, особенно ключевые силы, тесно координировали свои действия и принимали непосредственное участие в предотвращении, борьбе, реагировании и преодолении последствий урагана.



Общественность доверяла, поддерживала и оставалась единой в осуществлении мер по предотвращению стихийных бедствий, реагированию на них и восстановлению в соответствии с руководством, способствуя минимизации ущерба.



По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, правительство, премьер-министр, соответствующие министерства, ведомства и местные населенные пункты заблаговременно и издалека осуществляли активные действия и внимательно следили за развитием шторма и наводнений.

Силы, особенно армия, полиция и низовые силы реагирования на стихийные бедствия, строго следовали указаниям премьер-министра, в результате чего 51 319 рыболовецких судов и транспортных средств, а также транспортные суда, работающие в море, с 219 913 людьми покинули опасные районы или остались в безопасных убежищах; организовали эвакуацию 52 979 человек на рыбных фермах, сторожевых вышках аквакультуры и слабых домах в безопасные места; эвакуировали и переселили в безопасные места 74 526 домохозяйств с 130 246 людьми в районах, подверженных наводнениям.



Армия мобилизовала 438 275 человек и 6 642 единицы техники для ликвидации последствий тайфуна; 107 911 человек и 2 142 единицы техники для борьбы с наводнениями, оползнями и ливневыми паводками. В то же время более 150 000 полицейских и солдат были мобилизованы для участия в мероприятиях по ликвидации последствий тайфуна «Яги» и восстановлению. Местные власти, группы реагирования на стихийные бедствия, молодежные союзы и другие силы также были мобилизованы для осуществления мер реагирования и ликвидации последствий стихийного бедствия.



Партийные комитеты и местные власти эффективно направляют усилия по коммуникации, предоставляя населению своевременную информацию о развитии шторма и наводнений, а также указания правительства, премьер-министра и агентств по ликвидации последствий стихийных бедствий и поисково-спасательных служб на всех уровнях, чтобы обеспечить проактивное реагирование на стихийные бедствия.



Согласно статистике, полученной из населенных пунктов, по состоянию на 6:00 утра 15 сентября в результате проливных дождей, наводнений и оползней, вызванных супертайфуном «Яги», одним из самых сильных за последние десятилетия, во Вьетнаме погиб 281 человек, 67 пропали без вести, а 1 921 человек получил ранения. Повреждено около 232 000 домов; затоплены и опустошены более 190 000 га рисовых полей, почти 48 000 га зерновых культур и около 32 000 га фруктовых деревьев; разрушены или снесены 3269 садков для разведения рыбы; погибло более 2,6 млн голов домашней птицы и скота.

Многие магазины, офисы и школы были лишены крыш и повреждены; многочисленные столбы электропередач и телекоммуникаций, а также вышки мобильной связи были повалены; городские деревья были вырваны с корнем или сломаны. В Куангнине, Хайфоне, Тайбинь, Хайзыонге и Ханое произошли массовые отключения электроэнергии и перебои со связью.



