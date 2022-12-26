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Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на конференции по подведению итогов Проект №06

25 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Национального комитета по цифровой трансформации, председательствовал на конференции по подведению предварительных итогов годовой реализации Проекта №06
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступил со вступительной речью. Фото: ВИА  
25 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Национального комитета по цифровой трансформации, председательствовал на конференции по подведению предварительных итогов годовой реализации проекта по разработке приложений о данных о населении, электронной идентификации и аутентификации для национальной цифровой трансформации в период 2022-2025 гг. с видением до 2030 г. (Проект №06) и подведению итогов работы в 2022 году, выполнению задач на 2023 год и в ближайшее время Комитета.

На конференции также сопредседательствовали член Политбюро, Министр общественной безопасности генерал армии То Лам, член ЦК КПВ, Вице-премьер, постоянный зампредседателя Комитета Ву Дык Дам.

По данным Министерства информации и коммуникаций, с точки зрения результатов, достигнутых для цифровой инфраструктуры: скорость доступа к фиксированной широкополосной сети достигает 79,95 Мбит/с, что на 29,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года, заняла 45-е место и является самым высоким показателем по сравнению со средним мировым значением в 71,39 Мбит/с. Скорость доступа к сети мобильного широкополосного доступа достигает 39,48 Мбит/с, на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), занимает 52-е место и выше, чем среднемировой показатель в 33,17 Мбит/с.

Министерство информации и коммуникаций координировал с министерствами и секторами для руководства разработкой, оценкой и объявлением 50 цифровых платформ, из которых 18 служат цифровому правительству, 16 - цифровой экономике и 16 - цифровому обществу. 63/63 населенных пункта назначены для развертывания с использованием как минимум 1 цифровой платформы.

Выступая на конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что цифровая трансформация – это неизбежная тенденция и обязательное требование для нас, которая происходит очень сильно и масштабно. Партия и Государство Вьетнама придают большое значение цифровой трансформации и считают это одной из важнейших задач.

Премьер-министр потребовал от участников конференции четко и объективно оценить проделанную работу, выявить ограничения, которые препятствовали национальной цифровой трансформации и реализации Проекта №06. Премьер-министр предложил отраслям и местностям поделиться опытом, ценными уроками и конкретными решениями в реализации национальной цифровой трансформации и Проекта №06, четко определить взгляды, направления и ключевые задачи в ближайшее время, а также в долгосрочной перспективе.

ВИА/ИЖВ

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