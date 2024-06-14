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Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на июньском заседании правительства по вопросам законотворчества
Подчеркнув необходимость совершить стратегический прорыв в области институционального строительства и совершенствования, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что устранение узких мест в механизмах и политике поможет мобилизовать ресурсы для развития, и что инвестиции в институциональное строительство означают инвестиции в развитие.
Он отметил, что ситуация меняется быстро и непредсказуемо, поэтому многие правовые документы не успевают за этими изменениями и не соответствуют реальности. Поэтому необходимо постоянно пересматривать механизмы и политику.
Глава правительства подчеркнул важность усиления децентрализации власти, поощрения творческого подхода, инноваций и инициативности органов власти всех уровней, надлежащего распределения ресурсов, повышения потенциала реализации, усиления контроля и надзора.
Он также распорядился еще больше упорядочить административные процедуры и условия ведения бизнеса, снизить бюрократические издержки и затраты на соблюдение требований для населения и предприятий, а также упразднить механизм "просить - давать", чтобы искоренить среду для коррупции и негативных явлений.
Что касается основных задач на ближайшее время, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил министерства и сектора продолжать тесно и эффективно сотрудничать друг с другом и с органами Национального собрания (НС), чтобы обслужить второй этап седьмой сессии НС, особенно в доработке законопроектов.
Необходимо ускорить разработку правовых документов, а также документов, детализирующих и направляющих исполнение законов и постановлений, чтобы они могли вступить в силу одновременно с соответствующими законами и постановлениями, обеспечивая тем самым согласованность правовой системы.
Премьер-министр также призвал министерства и отрасли продолжать прислушиваться к мнениям экспертов, ученых, инсайдеров, предприятий и населения, изучать международный опыт, соответствующий отечественным условиям, и расширять коммуникацию по вопросам политики, чтобы повысить консенсус и эффективность разработки, издания и применения законов.
В ходе встречи чиновники рассмотрели проект пересмотренного Закона о химических веществах, законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о рекламе, а также законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о стандартах и технических регламентах. Они также выслушали предложения по разработке закона о данных, закона о профилактике заболеваний и закона о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи закона о медицинском страховании.