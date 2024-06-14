Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на июньском заседании правительства по вопросам законотворчества

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 13 июня потребовал от правительства продолжать укреплять дисциплину, реформировать мышление и методологию работы, а также эффективно осуществлять стратегический институциональный прорыв, чтобы высвободить все ресурсы для развития.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствует на заседании правительства по вопросам законотворчества 13 июня. Фото: ВИA  
Он обратился с этой просьбой, выступая на июньском заседании правительства по вопросам законотворчества.

Подчеркнув необходимость совершить стратегический прорыв в области институционального строительства и совершенствования, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что устранение узких мест в механизмах и политике поможет мобилизовать ресурсы для развития, и что инвестиции в институциональное строительство означают инвестиции в развитие.

Он отметил, что ситуация меняется быстро и непредсказуемо, поэтому многие правовые документы не успевают за этими изменениями и не соответствуют реальности. Поэтому необходимо постоянно пересматривать механизмы и политику.
Глава правительства подчеркнул важность усиления децентрализации власти, поощрения творческого подхода, инноваций и инициативности органов власти всех уровней, надлежащего распределения ресурсов, повышения потенциала реализации, усиления контроля и надзора.

Он также распорядился еще больше упорядочить административные процедуры и условия ведения бизнеса, снизить бюрократические издержки и затраты на соблюдение требований для населения и предприятий, а также упразднить механизм "просить - давать", чтобы искоренить среду для коррупции и негативных явлений.

Что касается основных задач на ближайшее время, премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил министерства и сектора продолжать тесно и эффективно сотрудничать друг с другом и с органами Национального собрания (НС), чтобы обслужить второй этап седьмой сессии НС, особенно в доработке законопроектов.

Необходимо ускорить разработку правовых документов, а также документов, детализирующих и направляющих исполнение законов и постановлений, чтобы они могли вступить в силу одновременно с соответствующими законами и постановлениями, обеспечивая тем самым согласованность правовой системы.

Премьер-министр также призвал министерства и отрасли продолжать прислушиваться к мнениям экспертов, ученых, инсайдеров, предприятий и населения, изучать международный опыт, соответствующий отечественным условиям, и расширять коммуникацию по вопросам политики, чтобы повысить консенсус и эффективность разработки, издания и применения законов.

В ходе встречи чиновники рассмотрели проект пересмотренного Закона о химических веществах, законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о рекламе, а также законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о стандартах и технических регламентах. Они также выслушали предложения по разработке закона о данных, закона о профилактике заболеваний и закона о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи закона о медицинском страховании.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Экономика Вьетнама за 5 месяцев 2024 года

Экономика Вьетнама за 5 месяцев 2024 года

За первые 5 месяцев 2024 года средний ИПЦ вырос на 4,03%; иностранные инвестиции увеличились на 2%; общий импортно-экспортный оборот увеличился на 9,1%; количество иностранных посетителей, прибывших во Вьетнам, увеличилось на 64,9%...
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top