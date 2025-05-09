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Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на заседании по реорганизации административных единиц

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 9 мая председательствовал на заседании правительства, на котором обсуждались вопросы ускорения реорганизации административных единиц и построения двухуровневой модели местных властей.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании правительства 9 мая. Фото: ВИA  
Открывая заседание, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что в рамках усилий по осуществлению текущей «революции» в реструктуризации организационного аппарата политической системы, министерства, ведомства и организации на центральном уровне в основном завершили реорганизацию своих структур.

В настоящее время полным ходом идет работа по реорганизации местных административных единиц и созданию двухуровневой модели местных властей, отметил он, добавив, что также идет реорганизация таких ведомств, как народные суды и народная прокуратура.

Глава правительства высоко оценил работу местных властей по принятию необходимых мер по реорганизации административных единиц и разработке двухуровневой модели местных властей, включая сбор общественного мнения по схеме. Ожидается, что после реорганизации в стране будет 34 провинции и города центрального подчинения, а также 3 193 административные единицы на уровне общин. Он также высоко оценил подготовку местных органов власти к обеспечению надлежащего кадрового состава для новой двухуровневой модели местных властей.

Премьер-министр сообщил, что руководящий комитет правительства по реорганизации административных единиц и построению двухуровневой модели местных власчей готовит официальные документы для представления в Национальное собрание на рассмотрение и утверждение.

Он попросил участников встречи высказать свое мнение о предложениях правительства, чтобы руководящий комитет мог доработать их для представления в Национальное собрание. После утверждения Национальным собранием предложений по реструктуризации, наряду с конституционными поправками, правительство начнет внедрять новый административный аппарат с 1 июля, обеспечивая отсутствие сбоев и административных блокировок, особенно в отношении процедур и услуг для населения и бизнеса.

После этой встречи правительство представит предложения по реорганизации административных единиц провинциального и общинного уровня в Национальное собрание и его Постоянный комитет в соответствии с требованиями законодательства. Последующие усилия будут усилены для решения любых проблем и вопросов, возникающих в ходе процесса, заявил он.

Подчеркнув важность децентрализации и делегирования полномочий между центральным и местным уровнями, премьер-министр призвал министерства и ведомства министерского уровня ускорить подготовку отчетов о децентрализации и делегировании полномочий, четко определив обязанности и полномочия двухуровневых местных властей.

Премьер-министр Фам Минт Тьинь также обратился к министерствам и ведомствам министерского уровня с просьбой оперативно доработать и представить правительству необходимые директивы о децентрализации, делегировании полномочий, определении задач и полномочий местных администраций на уровне провинций и коммун. Они также должны разработать и издать соответствующие правовые документы, касающиеся организации и деятельности двухуровневой местных властей, сказал он.


ВИА/ИЖВ

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