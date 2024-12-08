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Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на ежемесячном заседании правительства
Кроме того, по его словам, правительству необходимо оценить международную и региональную ситуацию, включая вопросы выборов в США, эскалацию конфликтов в регионах и политические колебания в некоторых странах. Эти проблемы влияют на экономическую активность в мире. Согласно оценкам, восстановление экономики происходит медленно и нестабильно; девальвация доллара США тянет за собой снижение курса ряда других валют; стихийные бедствия и изменение климата имеют сложное развитие.
Внутри страны в ноябре правительство сделало многое, например, сосредоточилось на разработке плана реорганизации организационного аппарата, а также на проведении 8-й сессии Национального собрания 15-го созыва, где было много работы и много вопросов, которые нужно было представить на рассмотрение законодательного органа.
Пользуясь случаем, премьер-министр выразил благодарность НС за верное сопровождение правительства на 8-й сессии, поскольку правительство представило много законов, в том числе и трудных, стремясь принять много законов за одну сессию, чтобы обеспечить качество и прогресс, и продолжало выполнять указания Центрального руководящего комитета по упорядочению организационного аппарата.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что министерства и ведомства приложили все усилия для качественного выполнения предложенных работ и оперативного решения вопросов, связанных с социально-экономическим развитием, а также переосмысления приоритетов более высокого роста, стремясь достичь роста ВВП более чем на 7% в 2024 году и выполнить все поставленные задачи на 15/15.
Он попросил делегатов дать более подробную оценку социально-экономическому подъему страны, приоритетным вопросам роста, социального обеспечения, реализации крупных и новых проектов, ярким моментам в социально-экономическом развитии в ноябре и за последние 11 месяцев, а также трудностям и вызовам, стоящим перед страной.
Говоря о прогнозе ситуации в декабре и работе с сегодняшнего дня до конца года, глава правительства подчеркнул, что министерствам и ведомствам необходимо сосредоточиться на ускорении, прорыве и успешном выполнении задач 2024 года, тем самым способствуя общим достижениям 5-летнего плана социально-экономического развития; сосредоточиться на организации и упорядочении организационного аппарата эффективно, действенно и результативно, связанных с реструктуризацией контингента чиновников, государственных служащих и государственных работников, повышением качества работы; сосредоточиться на подведении итогов работы в 2024 году и построении плана на 2025 год.
Как и планировалось, на заседании правительство обсудит и оценит социально-экономическую ситуацию в ноябре и за прошедшие 11 месяцев, задачи и решения по социально-экономическому развитию в декабре и в целом до 2024 года, распределение и освоение государственного инвестиционного капитала, а также реализацию трех национальных целевых программ.
Делегаты также рассмотрят проект резолюций правительства об основных задачах и решениях по реализации плана социально-экономического развития и сметы государственного бюджета на 2025 год; проект резолюции правительства об основных задачах и решениях по улучшению деловой среды и повышению национальной конкурентоспособности в 2025 году; направление деятельности и управление правительством, премьер-министр и многие другие важные вопросы.