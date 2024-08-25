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Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на ежемесячном заседании правительства по законотворчеству
Ожидается, что на рассмотрение будет вынесен законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о государственном бюджете, Закона об управлении и использовании государственных активов, Закона о национальных резервах, Закона о бухгалтерском учете, Закона о независимом аудите, Закона о ценных бумагах и Закона о налоговом управлении; проект Закона о корпоративном подоходном налоге (пересмотренный); и проект Закона о специальном налоге на потребление (пересмотренный).
Кроме того, правительство планирует представить свои заключения о передаче профессионального колледжа № 1, профессионального колледжа № 4 и профессионального колледжа № 20 Министерства обороны в ведение Министерства труда, инвалидов войны и социального обеспечения.
Подчеркивая важность законотворчества, премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к министрам и руководителям ведомств министерского уровня с просьбой дать прямые указания и выделить ресурсы, а также квалифицированный и преданный персонал для работы по созданию и совершенствованию законов и институтов.
На предстоящем восьмом пленарном заседании Национального собрания 15-го созыва правительство представит закон о внесении изменений во многие законы и ряд других законов, направленных на устранение препятствий и мобилизацию всех социальных ресурсов, особенно негосударственных, для развития, добавил он.