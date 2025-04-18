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Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на втором заседании правительства по законодательству

18 апреля в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на втором заседании правительства по законодательству, чтобы собрать информацию о пяти законопроектах, которые должны быть утверждены на предстоящей 9-й сессии Национального собрания (НС).
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на втором заседании правительства по законодательству в Ханое 18 апреля. Фото: ВИA  
 Законопроекты включают проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о планировании, пересмотренный проект Закона о государственном бюджете, проекты законов о внесении изменений и дополнений в статьи нескольких законов, включая Закон о торгах, Закон об инвестициях в государственно-частное партнерство, Закон о таможне, Закон о налогах на экспорт и импорт, Закон об инвестициях, Закон о государственных инвестициях, Закон об управлении и использовании государственной собственности; проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи Закона о предприятиях, а также проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон о кредитных учреждениях.

В своей вступительной речи премьер-министр Фам Минь Тьинь сообщил о планах правительства представить на 9-й сессии НС 15-го созыва 63 документа и отчета, в том числе 37 законопроектов и нормативных постановлений, направленных на оказание широкого воздействия на общество. Ранее в этом месяце были представлены отзывы на шесть других законопроектов и постановлений.

Он призвал министерства, ведомства и местные органы власти применять проактивный и инновационный подход как к разработке законов, так и к их правоприменению. Он призвал отказаться от традиционного мышления, подчеркнув необходимость учитывать изменения в реальном мире и использовать современные методологии для гибкого и эффективного решения практических вопросов.

Дух законотворчества должен быть направлен не только на решение застарелых проблем, но и на прогнозирование и адаптацию к возникающим вызовам, сказал он, добавив, что правовая система должна способствовать децентрализации и делегированию полномочий, сопровождаться соответствующим распределением ресурсов, усилением контроля и подотчетности.

Подтверждая принципы прозрачного управления, он подчеркнул необходимость ликвидации механизма «попроси-подай», ускорения цифровой трансформации в государственном управлении и сокращения ненужного взаимодействия человека с человеком в целях пресечения коррупции и административных издержек.

Членам кабинета министров напомнили об их ответственности за совершенствование правовой системы, в частности за решение ключевых спорных вопросов на основе консенсуса.

ВИА/ИЖВ

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