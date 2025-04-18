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Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на втором заседании правительства по законодательству
В своей вступительной речи премьер-министр Фам Минь Тьинь сообщил о планах правительства представить на 9-й сессии НС 15-го созыва 63 документа и отчета, в том числе 37 законопроектов и нормативных постановлений, направленных на оказание широкого воздействия на общество. Ранее в этом месяце были представлены отзывы на шесть других законопроектов и постановлений.
Он призвал министерства, ведомства и местные органы власти применять проактивный и инновационный подход как к разработке законов, так и к их правоприменению. Он призвал отказаться от традиционного мышления, подчеркнув необходимость учитывать изменения в реальном мире и использовать современные методологии для гибкого и эффективного решения практических вопросов.
Дух законотворчества должен быть направлен не только на решение застарелых проблем, но и на прогнозирование и адаптацию к возникающим вызовам, сказал он, добавив, что правовая система должна способствовать децентрализации и делегированию полномочий, сопровождаться соответствующим распределением ресурсов, усилением контроля и подотчетности.
Подтверждая принципы прозрачного управления, он подчеркнул необходимость ликвидации механизма «попроси-подай», ускорения цифровой трансформации в государственном управлении и сокращения ненужного взаимодействия человека с человеком в целях пресечения коррупции и административных издержек.
Членам кабинета министров напомнили об их ответственности за совершенствование правовой системы, в частности за решение ключевых спорных вопросов на основе консенсуса.