Премьер-министр Фам Минь Тьинь председательствовал на всенациональном онлайн-совещании по профилактике и борьбе с COVID-19

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на совещании (Фото: ВИА)

В первой половине дня 9 апреля премьер-министр Фам Минь Тьинь, глава национального руководящего комитета по профилактике и борьбе с COVID-19 (Руководящий комитет), председательствовал на 14-м совещании Руководящего комитета по профилактике и борьбе с COVID-19. Совещание прошло онлайн с 63 провинциями и городами центрального подчинения.

Выступая на открытии совещания, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что после 13-го совещания Руководящего комитета ситуация в мире претерпела много изменений, таких как конфликт на Украине, высокая инфляция в некоторых странах, повышение цен на исходные материалы, мировых цен на нефть, логистические услуги..., что оказало прямое влияние на Вьетнам.

Кроме того, ситуация в стране выявила и внутренние трудности. Поэтому правительству приходится выполнять регулярные задачи и решать неожиданные и возникающие проблемы, особенно вся страна должна продолжать активизировать профилактику и борьбу с эпидемией COVID-19.

Премьер-министр подчеркнул, что, несмотря на многочисленные трудности и вызовы, ситуация с эпидемией COVID-19 в стране находится под контролем, число тяжелых случаев и летальных исходов резко снижается. Социально-экономическое восстановление идет быстро, и рост достаточно хороший. Независимость, суверенитет и территориальная целостность сохраняются; политическая стабильность; политическая безопасность, общественный порядок обеспечиваются. Внешние связи и международная интеграция укрепились и достигли эффективности. Вьетнам вновь открыл двери для туризма, а большинство учащихся вернулись в школу...

«Эпидемическая ситуация по-прежнему трудно предсказать, особенно когда может появиться новый штамм SARS-CoV-2, поэтому профилактика и борьбы с эпидемией по-прежнему будут чрезвычайно сложными. Поэтому как никогда раньше, мы не должны быть субъективными или халатными в профилактике и борьбе с эпидемией», - подчеркнул премьер-министр.

Согласно отчету Руководящего комитета, на сегодняшний день в стране зарегистрировано более 10 млн. случаев заболевания COVID-19, из которых почти 8,5 млн. человек выздоровели. За прошедшую неделю количество инфекций в сообществе снизилось на 36,9%, количество летальных исходов уменьшилось на 26,1%, количество случаев, находящихся на стационарном лечении, уменьшилось на 26,7%, количество тяжелых и критических случаев уменьшилось на 31,7. %.

По сравнению с предыдущим месяцем число умерших уменьшилось на 28,6%. Уровень смертности/заражений за последние 30 дней резко снизился с 0,13% в прошлом месяце до 0,03% в этом месяце.

По данным Руководящего комитета, во Вьетнаме эпидемия в основном контролируется по всей стране.

Однако эпидемическая ситуация все еще остается сложной, поэтому в ближайшее время необходимо продолжать принимать меры по профилактике и борьбе с эпидемией, продолжать информационную работу, чтобы люди всегда были осведомлены о профилактике и борьбе с эпидемией; особенно в преддверии длинных праздников.



