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Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Skoda Group создать экосистему автомобильной промышленности во Вьетнаме.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что чешская компания Skoda Auto a.s. поможет развитию экосистемы автомобильной промышленности Вьетнама на приеме в Ханое 27 марта в честь председателя совета директоров, генерального директора компании Клауса Целлмера.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) и председатель совета директоров Skoda Auto Клаус Целлмер. Фото: ВИA  
Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал компанию производить не только легковые автомобили, но и другие виды транспортных средств, двигатели и компоненты для автомобильных заводов во Вьетнаме, используя страну в качестве стратегической базы для расширения своего присутствия в Юго-Восточной Азии.

Вспоминая их беседы в Праге в январе во время официального визита премьер-министра в Чехию, он приветствовал официальное открытие автозавода Thanh Cong Viet Hung 26 марта, назвав его конкретным шагом вперед в сотрудничестве Вьетнама и Чехии, особенно после того, как две страны договорились повысить уровень своих отношений до стратегического партнерства.

Премьер-министр подчеркнул, что Вьетнам уделяет особое внимание увеличению доли продукции местного производства и технологического контента, продвижению «зеленого» перехода и цифровой трансформации в производстве, а ключевым приоритетом является развитие автомобильной промышленности для обеспечения устойчивого развития транспорта, включая внедрение электромобилей (EV).

Правительство Вьетнама стремится поддерживать бизнес и обеспечивать законную, здоровую и эффективную инвестиционную среду, прислушиваясь к отзывам, укрепляя взаимопонимание и повышая эффективность сотрудничества, сказал премьер-министр Фам Минь Тьинь.

Он призвал Skoda Auto диверсифицировать ассортимент продукции, включая вагоны, коммерческие автомобили и технику для малых и средних предприятий (МСП); рассмотреть возможности партнерства, чтобы помочь вьетнамским компаниям углубить интеграцию в производственные и логистические цепочки Skoda и Volkswagen, особенно в Юго-Восточной Азии; и адаптировать дизайн автомобилей в соответствии с тенденциями рынка и предпочтениями потребителей как во Вьетнаме, так и в Юго-Восточной Азии.

Глава правительства призвал Skoda Auto передавать передовые технологии и интеллектуальные производственные линии, готовить качественную рабочую силу в области металлургии и машиностроения, а также расширять бизнес-операции в тех секторах, где у Вьетнама есть потребности, а у Skoda Auto - опыт, в духе гармонизации выгод и разделения рисков.

В свою очередь, Клаус Целлмер рассказал о статусе Skoda Auto как крупнейшего автопроизводителя в Чешской Республике, ежегодные продажи которого превышают 1 миллион автомобилей в более чем 100 странах и территориях. Являясь частью немецкого концерна Volkswagen Group с 1991 года, Skoda Auto играет важную роль в стратегии развития EV и цифровизации конгломерата, занимая значительное место на европейском и индийском рынках.

Соглашение о сотрудничестве Skoda Auto с Thanh Cong Group, подписанное в 2022 году, направлено на повышение уровня локализации, внедрение современных технологий и продвижение экологически чистой энергии. По его словам, после запуска первых импортных моделей во Вьетнаме в сентябре 2023 года Skoda Auto планирует увеличить объем инвестиций и расширить бизнес-операции, особенно в сфере производства аккумуляторов и ключевых компонентов.

Полностью соглашаясь с предложениями премьер-министра, Клаус Целлмер сказал, что успех Skoda Auto во Вьетнаме - это только отправная точка, и он с нетерпением ждет возможности восполнить недостающие части для завершения экосистемы автомобильной промышленности Вьетнама.

Он пожелал, чтобы Вьетнам продолжал модернизировать инфраструктуру, включая морские порты, логистику и качественную рабочую силу, для поддержания долгосрочного роста автомобильной промышленности.

ИЖВ/ВИА

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