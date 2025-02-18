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Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил японской компании Yamato Holdings развивать логистические центры во Вьетнаме
Он призвал Yamato Holdings поддержать привлечение инвестиций в логистическую отрасль Вьетнама, содействовать финансированию и зеленому развитию из Японии, а также сотрудничать с вьетнамскими учреждениями для подготовки высококачественных кадров, особенно для логистического сектора. Премьер-министр также предложил создать логистические центры в северных провинциях, таких как Бакнинь или Бакжанг.
Кроме того, он призвал к более тесному сотрудничеству между Yamato Holdings и вьетнамскими предприятиями, особенно FPT, с целью применения передовых технологий, повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого роста транспортного сектора Вьетнама. Он призвал японскую компанию расширять свои инвестиции в таких областях, где она обладает опытом, как финансы, страхование и информационные технологии.
Глава правительства также выразил надежду, что Yamato Holdings будет способствовать передаче технологий вьетнамским партнерам, что позволит стране глубже участвовать в региональных и глобальных цепочках поставок.
В ответ Нагао Ютака отметил нехватку рабочей силы в транспортном секторе Японии в связи со старением населения, особенно в сфере грузоперевозок. Он выразил заинтересованность компании в создании во Вьетнаме центра подготовки профессиональных водителей и открытии исследовательской лаборатории искусственного интеллекта для разработки технологических приложений для транспортной отрасли. Эти инициативы направлены на поставку квалифицированной рабочей силы и передовых технологий для логистических секторов Вьетнама и Японии.
Признавая потенциал роста Вьетнама, глава компании подтвердил приверженность компании обучению рабочей силы, цифровой трансформации и применению искусственного интеллекта и науки о данных в логистике и транспортной отрасли Вьетнама. Он также раскрыл планы по сотрудничеству с вьетнамскими партнерами для расширения инвестиций в развитие цепочки поставок полупроводников и другие ключевые отрасли, рекомендованные премьер-министром.