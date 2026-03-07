Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил учредить премию «Талантливые, творческие и преданные делу женщины»

По случаю 116-й годовщины Международного женского дня 8 марта и 1986-й годовщины восстания сестёр Чынг утром 6 марта в резиденции Правительства Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с женщинами-руководителями и управленцами центральных органов и вручил премию Ковалевской за 2025 год.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь вручил премию Ковалевской за 2025 год профессору, доктору наук Чан Тхи Вьет Нга, директору Вьетнамско-японского института высоких технологий Ханойского строительного университета. (Фото: ВИА)

Премия Ковалевской - престижная награда, носящая имя выдающейся русской женщины-математика XIX века Софьи Ковалевской. За 41 год существования (с 1985 по 2026 год) её лауреатами стали 23 коллектива и 58 женщин-учёных, добившихся выдающихся достижений и предложивших многочисленные инициативы, обладающие высокой научной и практической ценностью. Это наглядное свидетельство настойчивых усилий вьетнамских женщин в учёбе и научных исследованиях.

В период с 2022 по 2026 год церемония вручения премии Ковалевской проводится торжественно в рамках программы встречи руководства Правительства с выдающимися женщинами различных сфер деятельности по случаю Международного женского дня 8 марта. Это событие не только демонстрирует внимание и высокую оценку со стороны Партии и Государства важного вклада вьетнамских женщин, особенно женщин-руководителей, управленцев и учёных, но и подтверждает курс на продвижение гендерного равенства и развитие высококвалифицированного женского кадрового потенциала на новом этапе развития страны.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь вручил премию Ковалевской за 2025 год одному коллективу и одной личности. В частности, был отмечен коллектив женщин-учёных с комплексом научных работ «Применение биокатализа для повышения ценности вьетнамской сельскохозяйственной продукции» факультета пищевой инженерии Школы химии и наук о жизни Ханойского политехнического университета. Индивидуальной лауреаткой стала профессор, доктор наук Чан Тхи Вьет Нга - директор Вьетнамско-японского института высоких технологий и старший преподаватель факультета экологической инженерии Ханойского строительного университета, чьи научные исследования ориентированы на практические задачи Вьетнама в области охраны окружающей среды, энергетической безопасности и адаптации к изменению климата.

Выступая на церемонии по случаю 116-й годовщины Международного женского дня 8 марта, Премьер-министр Фам Минь Тьинь направил тёплые поздравления матерям-героиням Вьетнама, всем женщинам и девочкам страны, а также женщинам-руководителям, управленцам и учёным.

vnanet-6.jpg
Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретился с представительницами женщин-руководителей и управленцев и вручил премию Ковалевской за 2025 год. (Фото: ВИА).
Премьер-министр выразил благодарность всем женщинам Вьетнама, которые ежедневно, не считаясь с трудностями, самоотверженно трудятся ради семьи, общества, родины и страны.

Подчеркнув, что в процессе развития и в центре трансформации вьетнамские женщины являются мощным внутренним ресурсом, активно участвующим в формировании, освоении и реализации новых возможностей, Премьер-министр предложил продолжить уделять внимание совершенствованию институциональной базы и политики развития кадров женщин-руководителей и управленцев на всех уровнях; поощрять и создавать благоприятные условия, чтобы женщины активно и творчески участвовали в научных исследованиях и вносили более весомый вклад в достижение стратегических целей развития страны, особенно в таких областях, как наука и технологии, инновации, цифровая трансформация и зелёная трансформация.

Премьер-министр предложил Союзу вьетнамских женщин рассмотреть возможность учреждения дополнительных премий для поощрения молодых женщин-учёных не только в области естественных наук, но и в сфере общественных и гуманитарных наук.

ИЖВ/ВИА

