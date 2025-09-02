Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил три решения для ШОС

По сообщению спецкора ВИА, днём 1 сентября в городе Тяньцзинь (Китай) Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь принял участие и выступил с важной речью на расширенном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это первый раз, когда высокопоставленный руководитель Вьетнама выступил на саммите ШОС.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на саммите Шанхайской организации сотрудничества 2025 Plus (ШОС+). Фото: ВИА  
Выступая на заседании, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что ни одно государство, будь оно большим или малым, не может в одиночку справиться с многоаспектными вызовами современности. Сегодня как никогда важно укреплять многосторонность, солидарность и международное сотрудничество.

По словам Премьер-министра, одной из коренных причин нестабильности является неравномерное развитие. Он высоко оценил роль ШОС за более чем два десятилетия, отметив, что организация расширила сотрудничество с сферы безопасности на практическое развитие. Комплексный и сбалансированный подход нашёл отражение в Тяньцзиньской декларации, подтверждающей значимость ШОС.

Глава правительства Вьетнама подтвердил, что Ханой высоко ценит роль ШОС и поддерживает расширение сотрудничества с международными и региональными организациями, особенно с АСЕАН, чтобы укрепить её центральную роль в формирующейся региональной архитектуре.

На этой основе Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил три ключевых направления для более значимого вклада ШОС в общее благо международного сообщества:

1. Укреплять многосторонность, солидарность и международное сотрудничество в решении как традиционных, так и нетрадиционных угроз безопасности.

2. Активизировать мобилизацию ресурсов для развития и повышать эффективность глобального управления. Он подчеркнул, что все страны, особенно крупные державы, должны проявлять ответственность, быть в авангарде и действовать совместно с ООН для успешной реализации Целей устойчивого развития.

3. Укреплять доверие, взаимопонимание и взаимовыгодное сотрудничество, прежде всего между соседними странами, создавая основу для всесторонней связанности в регионе и мире.

В заключение Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам последовательно проводит независимую, миролюбивую и дружественную внешнюю политику; придерживается многовекторности и диверсификации международных связей; остаётся надёжным партнёром и ответственным членом международного сообщества; твёрдо придерживается оборонной политики «Четыре нет».

Он отметил, что Вьетнам продолжит тесное сотрудничество с государствами-членами и партнёрами ШОС, а также с международными друзьями, внося вклад в поддержание мира, сотрудничества и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Саммит ШОС прошёл под девизом «Инициатива глобального управления» на фоне многочисленных нестабильностей в мире и регионе. Темы встречи сбалансированно сочетают вопросы безопасности и развития, соответствуют интересам стран и привлекли широкое участие.

Это крупнейший саммит за 25-летнюю историю ШОС: в нём участвовали главы государств и правительств более 23 стран, а также руководители 10 международных и региональных организаций, включая лидеров ряда стран АСЕАН — Малайзии, Лаоса, Камбоджи, Мьянмы, Генерального секретаря ООН и Генерального секретаря АСЕАН.

ИЖВ/ВИА

