Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил три решения для ШОС
По словам Премьер-министра, одной из коренных причин нестабильности является неравномерное развитие. Он высоко оценил роль ШОС за более чем два десятилетия, отметив, что организация расширила сотрудничество с сферы безопасности на практическое развитие. Комплексный и сбалансированный подход нашёл отражение в Тяньцзиньской декларации, подтверждающей значимость ШОС.
Глава правительства Вьетнама подтвердил, что Ханой высоко ценит роль ШОС и поддерживает расширение сотрудничества с международными и региональными организациями, особенно с АСЕАН, чтобы укрепить её центральную роль в формирующейся региональной архитектуре.
На этой основе Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил три ключевых направления для более значимого вклада ШОС в общее благо международного сообщества:
1. Укреплять многосторонность, солидарность и международное сотрудничество в решении как традиционных, так и нетрадиционных угроз безопасности.
2. Активизировать мобилизацию ресурсов для развития и повышать эффективность глобального управления. Он подчеркнул, что все страны, особенно крупные державы, должны проявлять ответственность, быть в авангарде и действовать совместно с ООН для успешной реализации Целей устойчивого развития.
3. Укреплять доверие, взаимопонимание и взаимовыгодное сотрудничество, прежде всего между соседними странами, создавая основу для всесторонней связанности в регионе и мире.
В заключение Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что Вьетнам последовательно проводит независимую, миролюбивую и дружественную внешнюю политику; придерживается многовекторности и диверсификации международных связей; остаётся надёжным партнёром и ответственным членом международного сообщества; твёрдо придерживается оборонной политики «Четыре нет».
Он отметил, что Вьетнам продолжит тесное сотрудничество с государствами-членами и партнёрами ШОС, а также с международными друзьями, внося вклад в поддержание мира, сотрудничества и развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Саммит ШОС прошёл под девизом «Инициатива глобального управления» на фоне многочисленных нестабильностей в мире и регионе. Темы встречи сбалансированно сочетают вопросы безопасности и развития, соответствуют интересам стран и привлекли широкое участие.
Это крупнейший саммит за 25-летнюю историю ШОС: в нём участвовали главы государств и правительств более 23 стран, а также руководители 10 международных и региональных организаций, включая лидеров ряда стран АСЕАН — Малайзии, Лаоса, Камбоджи, Мьянмы, Генерального секретаря ООН и Генерального секретаря АСЕАН.