Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил активизировать подписание ССТ между Вьетнамом и Бразилией, а также с МЕРКОСУР

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает руководителей Vale Minerals Group. Фото: ВИА

На встречах Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал бизнес-сообщество способствовать преобразованию отличной политико-дипломатической базы между двумя странами в конкретные экономические меры, содействовать деловым связям, сближению двух экономик, воплощению дружбы, искренности и партнёрства между Вьетнамом и Бразилией в конкретные результаты.



Он сообщил, что Вьетнам и партнёры активно продвигают переговоры по скорейшему подписанию соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и МЕРКОСУР, а также соглашения о поощрении и защите инвестиций между Вьетнамом и Бразилией. Премьер-министр призвал корпорации, ассоциации и деловые федерации Бразилии внести вклад в скорейшее подписание этих соглашений, создавая лучшие условия для сотрудничества между предприятиями.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл рабочую встречу с руководством корпорации Vale — бразильской транснациональной компании, работающей в сфере металлургии, добычи полезных ископаемых и логистики.



По словам Даниэля Гуардaду, директора по развитию бизнеса Vale, в последние годы корпорация эффективно сотрудничает с вьетнамским холдингом Хоафат в экспорте железной руды, и надеется расширить бизнес с вьетнамскими партнёрами, способствуя росту обеих экономик, а также использовать Вьетнам как базу для выхода на других партнёров в регионе.



Кроме поставок руды, Премьер-министр предложил Vale рассмотреть возможность инвестиций совместно с вьетнамскими экономическими корпорациями в горнодобывающую и металлургическую промышленность, развитие цепочек поставок стратегических материалов для возобновляемой энергетики и высоких технологий; оказать поддержку и участвовать в создании вьетнамских транснациональных корпораций, а также расширить присутствие на вьетнамском рынке в перспективных отраслях.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принимает руководителей MK Group. Фото: ВИА

Во встрече с руководством компании Alterosa MK, креативный директор Селсо Нунес Сио сообщил, что Alterosa MK — это совместное предприятие между бразильской группой Alterosa и вьетнамской группой MK, работающей в области решений для платёжных систем, смарт-карт и финансовых технологий. Он выразил надежду, что правительства обеих стран создадут благоприятные условия для расширения инвестиций СП.



Приветствуя ведущую роль корпорации MK в эффективной международной инвестиционной деятельности, в том числе в Бразилии, Премьер-министр выразил надежду, что MK и Alterosa будут развивать продукцию в области платёжных карт, смарт-карт и финтех-услуг для бразильского рынка. Он также отметил, что благодаря широкой сети партнёров Alterosa MK может стать важным мостом для углубления сотрудничества между Вьетнамом и Бразилией в сфере высоких технологий, соответствуя требованиям новой эпохи развития.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь принял Луиса Сезио Каэтано, президента Промышленной федерации штата Рио-де-Жанейро. Фото: ВИА











