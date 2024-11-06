Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил АБР продолжать предоставлять льготные кредиты для развивающихся секторов Вьетнама

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (справа) принимает президента АБР Масацугу Асакаву. Фото: ВИA

От имени правительства и народа Вьетнама Фам Минь Тьинь поблагодарил банк за предоставление важнейшего финансирования для проектов социально-экономического развития, а также за его позитивный вклад в усилия по сокращению бедности во Вьетнаме.Отметив 30-летнюю традицию тесного сотрудничества, он подчеркнул необходимость дальнейшего расширения масштабов взаимодействия, предложив АБР продолжать предоставлять льготные кредиты для развивающихся секторов Вьетнама, таких как цифровая трансформация, зеленый переход, облачные вычисления и масштабные стратегические инфраструктурные проекты.Выразив надежду, что правительство Вьетнама ускорит выделение средств АБР на проекты развития, Масацугу Асакава высоко оценил важную роль Вьетнама в GMS, пожелав, чтобы Вьетнам, как член-основатель, продолжал активно участвовать в программах его банка.Банк готов поддержать страну Юго-Восточной Азии в достижении нулевого уровня выбросов к 2050 году, подчеркнул он.Поблагодарив АБР за консультации по ряду вопросов и поддержку Вьетнама в период его обновления, Фам Минь Тьинь отметил, что страна продолжает совершенствовать свои институты и рационализировать громоздкие процессы и процедуры, а также рассматривает возможность заимствования больших сумм, чтобы сосредоточиться на крупных проектах, связанных со стратегической инфраструктурой, инфраструктурой адаптации к изменению климата, возобновляемыми источниками энергии и развивающимися секторами.Он выразил пожелание, чтобы АБР уделил внимание и выделил средства на проекты по развитию морской ветроэнергетики, стандартной железной дороги, городского метро, высокоскоростной железной дороги и противоэрозионных проектов.