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Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил АБР продолжать предоставлять льготные кредиты для развивающихся секторов Вьетнама
Отметив 30-летнюю традицию тесного сотрудничества, он подчеркнул необходимость дальнейшего расширения масштабов взаимодействия, предложив АБР продолжать предоставлять льготные кредиты для развивающихся секторов Вьетнама, таких как цифровая трансформация, зеленый переход, облачные вычисления и масштабные стратегические инфраструктурные проекты.
Выразив надежду, что правительство Вьетнама ускорит выделение средств АБР на проекты развития, Масацугу Асакава высоко оценил важную роль Вьетнама в GMS, пожелав, чтобы Вьетнам, как член-основатель, продолжал активно участвовать в программах его банка.
Банк готов поддержать страну Юго-Восточной Азии в достижении нулевого уровня выбросов к 2050 году, подчеркнул он.
Поблагодарив АБР за консультации по ряду вопросов и поддержку Вьетнама в период его обновления, Фам Минь Тьинь отметил, что страна продолжает совершенствовать свои институты и рационализировать громоздкие процессы и процедуры, а также рассматривает возможность заимствования больших сумм, чтобы сосредоточиться на крупных проектах, связанных со стратегической инфраструктурой, инфраструктурой адаптации к изменению климата, возобновляемыми источниками энергии и развивающимися секторами.
Он выразил пожелание, чтобы АБР уделил внимание и выделил средства на проекты по развитию морской ветроэнергетики, стандартной железной дороги, городского метро, высокоскоростной железной дороги и противоэрозионных проектов.
Вьетнам надеется получить от АБР и его президента опыт проведения политических консультаций, содействия устойчивому росту и повышению конкурентоспособности экономики, а также поддержки участия вьетнамских предприятий в глобальной цепочке поставок.
Высоко оценив потенциал экономического развития частного сектора во Вьетнаме, президент АБР заявил, что банк способствует предоставлению кредитов странам по более низким процентным ставкам, тем самым внося свой вклад в смягчение последствий изменения климата в стране Юго-Восточной Азии.