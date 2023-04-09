НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь: Превращение Дьенбьена в достойный крупный международный бренд
Секретарь провинциального парткома Дьенбьен Чан Куок Кыонг сказал, что, несмотря на многие трудности и вызовы, партком, власти и этнические группы в провинции Дьенбьен приложили большие усилия и добились положительных результатов, достаточно всеобъемлющих во всех областях.
В 2022 году провинция Дьенбьен достигла и превысила 48 из 51 ключевых целей плана; ВВП увеличился на 10,19%. Промышленность хорошо выросла, индекс промышленного производства увеличился на 22,2%. Услуги восстановились хорошо, общий объем розничных продаж вырос почти на 41%. Инвестиционный капитал на социальное развитие увеличился на 21,9%. Показатели административной реформы находятся в средней группе по стране и продолжают улучшаться.
В первом квартале 2023 года социально-экономическая ситуация в провинции по-прежнему имеет много положительных ярких пятн. ВРВП увеличился на 6,7%. Общий капитал социальных инвестиций увеличился на 21,8% за тот же период. Доходы государственного бюджета увеличились на 12,3%. Промышленность продолжала расти, индекс промышленного производства ИПП увеличился за тот же период на 6,36%. Сектор услуг продолжал активно восстанавливаться; общий объем розничных продаж потребительских товаров и услуг увеличился на 49,3% за тот же период. У туризма много успехов; общее количество туристов увеличилось почти в 10 раз, из них иностранных посетителей - более чем в 11 раз за тот же период.
Выступая заключительной речью встречи, премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия и достижения партийной организации, властей, армии и населения провинции Дьенбьен, вносящие вклад в общие достижения страны. Некоторые показатели провинции выше, чем в среднем по стране.
Премьер-министр сказал, что Дьенбьен – это революционная земля, связанная с победой Дьенбьенфу, одной из блестящих вех в истории борьбы вьетнамского народа за независимость; провинция имеет очень важное стратегическое положение.
Однако, что Дьенбьен еще не превратила этот явный потенциал, выдающиеся возможности и конкурентные преимущества в практические результаты. Экономический масштаб провинции Дьенбьен все еще невелик; реструктуризация в секторах экономики не ясна; доходы бюджета по-прежнему скромны; инфраструктура по-прежнему сталкивается со многими трудностями; планирование, мобилизация ресурсов для инвестиций в развитие по-прежнему ограничены; управление лесами, землей и полезными ископаемыми по-прежнему неадекватно; политическая безопасность, этнические и религиозные вопросы, ситуация свободной миграции, нелегального въезда и выезда, преступления, связанные с наркотиками, все еще имеют потенциальные осложняющие факторы...
«Дьенбьен должен продолжать фокусироваться на развитии туризма как передового сектора экономики; создании высококачественных и уникальных туристических продуктов, связанных с культурными традициями, самобытностью, природной красотой и жителями Дьенбьена, таких как модели экотуризма, туризм с опытом…», - предположил премьер-министр.
Глава правительства попросил провинцию Дьенбьен превратить наследие в достояние; превратить потенциалы в ресурсы; максимально мобилизовать все ресурсы для развития; повысить эффективность привлечения и использования инвестиционного капитала; ускорить освоение государственного инвестиционного капитала, три национальные целевые программы; сосредоточить усилия на инвестировании в работы по подключению транспортной инфраструктуры, инфраструктуру промышленных зон, кластеров и туристическую инфраструктуру.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Дьенбьен сосредоточить внимание на развитии сфер культуры и общества, защите окружающей среды, обеспечении социальной безопасности, улучшении материальной и духовной жизни населения, этнических групп провинции; сохранять и продвигать традиционные культурные ценности, характерные для этнических групп и жителей Дьенбьена.
Также утром 9 апреля премьер-министр и рабочая делегация вознесли благовония погибшим героям в Храме в честь погибших на поле битвы при Дьенбьенфу; посетили кладбище погибших солдат A1 и музей победы при Дьенбьенфу.