Премьер-министр Фам Минь Тьинь потребовал ускорить освоение средств государственного инвестирования

С начала года Правительство и Премьер-министр неоднократно издавали решительные директивы по вопросам распределения и освоения средств. По состоянию на конец августа 2025 года уровень освоения составил около 46,3% от плана, утверждённого Премьер-министром, что выше показателя за тот же период 2024 года (40,4%); при этом 9 министерств, центральных ведомств и 22 провинции превысили средний показатель по стране, тогда как 29 министерств и 12 провинций отстают от среднего уровня.



Освоение средств госинвестиций носит не только срочный, но и стратегический характер, является приоритетной задачей для стимулирования роста, обеспечения макроэкономической стабильности, баланса ключевых показателей экономики, а также создания рабочих мест и доходов для населения.



Для достижения цели — 100% освоения средств госинвестиций в 2025 году, Премьер-министр потребовал от руководителей министерств, ведомств, местных администраций и рекомендовал секретарям провинциальных и городских парткомов проявить максимальную ответственность и обеспечить жёсткое, своевременное и эффективное выполнение комплекса мер, направленных на устранение трудностей и ускорение процесса освоения.



Премьер-министр поручил министерствам, центральным органам и местным властям применять гибкие и эффективные меры для ускоренного распределения и освоения средств, особенно по ключевым объектам национального значения — автострадам, межрегиональным проектам с высоким мультипликативным эффектом; строго контролировать качество работ и не допускать проявлений коррупции, потерь и неэффективного использования средств; разрабатывать детальные графики освоения по каждому проекту с еженедельным и ежемесячным мониторингом; ускорить расчистку земель, темпы строительства, своевременно устранять проблемы с землепользованием и ресурсами; перераспределять средства от проектов с низкими темпами в пользу более эффективных и нуждающихся в дополнительном финансировании; до 20 сентября 2025 года направить в Минфин предложения по корректировке планов освоения.



Одновременно требуется ужесточить дисциплину в освоении средств, строго наказывать организации и отдельных лиц, сознательно затягивающих процесс; немедленно заменять слабых и безответственных кадров; решительно бороться с коррупцией и злоупотреблениями в управлении госинвестициями. Первые секретари провинциальных и городских парткомов и председатели Народных комитетов должны лично контролировать процесс освобождения земельных участков, не допуская задержек из-за многоуровневой структуры местного управления. Они несут полную ответственность перед Правительством и Премьер-министром за своевременность и эффективность освоения средств на своей территории.



Министерства, центральные органы и местные власти обязаны до 20-го числа каждого месяца представлять в Минфин отчёты о ходе освоения с указанием результатов, проблем и предлагаемых решений для обобщения и представления Правительству и Премьер-министру; при этом необходимо чётко указывать достигнутые результаты, трудности, причины и меры по их преодолению.



Премьер-министр поручил Министерству финансов возглавить работу по обобщению ситуации, подготовке отчётов Правительству и Премьер-министру на ежемесячных заседаниях, а также докладов рабочим группам Премьер-министра в соответствии с Решением № 1544/QĐ-TTg от 16 июля 2025 года; представить предложения по перераспределению средств между министерствами и регионами уже в сентябре 2025 года; внимательно следить за ходом освоения и своевременно докладывать Премьер-министру для оперативного принятия решений.



Премьер-министр также поручил министерствам – координаторам национальных целевых программ (Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Министерству по делам этнических меньшинств и религий) провести ревизию трудностей, препятствий и предложений министерств, ведомств и местных органов власти в процессе освоения средств по трём национальным целевым программам, в тесном взаимодействии с Министерством финансов и другими органами своевременно устранять их в рамках предоставленных полномочий; вопросы, выходящие за пределы компетенции, докладывать на рассмотрение вышестоящих органов.



Министерства: финансов, сельского хозяйства и охраны окружающей среды, строительства, юстиции, а также другие соответствующие органы власти обязаны в пределах своих функций и полномочий тесно координировать действия с министерствами, ведомствами и местными органами власти для устранения трудностей и препятствий в освоении средств госинвестиций; продолжать ревизию нормативно-правовой базы в сфере государственных инвестиций с целью её дополнения и совершенствования, что будет способствовать ускорению темпов освоения средств.



Рабочие группы Премьер-министра, созданные в соответствии с Решением № 1544/QĐ-TTg от 16 июля 2025 года, продолжают усиливать работу по проверке и контролю деятельности министерств, центральных органов и местных властей в части распределения и освоения средств государственного капитального инвестирования; своевременно устраняют затруднения и препятствия в пределах своей компетенции либо представляют доклады и предложения на рассмотрение уполномоченных органов в соответствии с установленными нормами.



Канцелярия Правительства, действуя в рамках возложенных функций и полномочий, осуществляет мониторинг и контроль выполнения настоящей Телеграммы; вопросы, выходящие за пределы её компетенции, докладывает на рассмотрение вышестоящих органов.