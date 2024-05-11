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Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил 12-й армейский корпус

10 мая в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил и провел рабочее совещание с представителями 12-го армейского корпуса - строительной корпорации Чыонгшон и Ассоциации традиций «Чыонгшон – тропа Хошимин» по случаю 65-й годовщины тропы Хошимина - традиционного дня армейского корпуса Чыонгшон (19 мая).
В своей речи премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил благодарность поколениям солдат Чыонгшона за их самопожертвование и преданность легендарному подвигу, сказав, что около 20 000 офицеров, солдат и молодых добровольцев храбро пожертвовали собой, более 30000 человек были ранены, а тысячи пострадали от последствий агента «Оранж».

Высоко оценив постоянную роль корпуса в обеспечении национальной обороны, безопасности и экономического развития, он пожелал, чтобы он стал пионером в области применения научно-технологических разработок, цифровой трансформации, строительства стратегической инфраструктуры, а также создания сильной и здоровой партийной ячейки.

В частности, корпус и ассоциация традиций "Чыонгшон - тропа Хошимина" получили высокую оценку за повышение осведомленности общественности об исторических традициях, особенно среди молодежи. Благодаря такому вниманию к сохранению истории Музей тропы Хо Ши Мина стал достопримечательностью, привлекающей миллионы посетителей.

Дата 19 мая 1959 года стала исторической вехой, когда Центральный комитет партии принял решение о создании корпуса 559 и строительстве стратегической логистической линии - тропы Чыонгшон на материке и на море. На протяжении своей истории корпус претерпевал различные изменения в названии, в итоге став 12-м армейским корпусом - строительной корпорацией Чыонгшона.

Построенная в 1959 году для доставки грузов на южные поля сражений во время войны сопротивления против США, тропа Чыонгшон сыграла ключевую роль в освобождении Южного Вьетнама и воссоединении страны 30 апреля 1975 года. Она стала легендой и символом стойкого духа вьетнамского народа и солидарности между Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей.

Вьетнамские войска на стратегически важном транспортном маршруте Чыонгшон провели более 2500 боев, уничтожив 18 740 противников, взяв в плен еще 1200, сбив 2455 вражеских самолетов и уничтожив десятки тысяч тонн оружия и техники.

После воссоединения страны Центральная военная комиссия поручила корпусу переключить свое внимание на экономическое развитие.

Сегодня он управляет более чем 110 строительными проектами, многие из которых имеют высокую ценность и значимость. Он также стал одной из ведущих компаний в секторе базового строительства Вьетнама.

Солдаты Чыонгшон также были удостоены от партии и государства звания Героя Народных Вооруженных сил, медали "Золотая звезда", медали Хо Ши Мина и многих других благородных наград.

ИЖВ/ВИА

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