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Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил 12-й армейский корпус
Высоко оценив постоянную роль корпуса в обеспечении национальной обороны, безопасности и экономического развития, он пожелал, чтобы он стал пионером в области применения научно-технологических разработок, цифровой трансформации, строительства стратегической инфраструктуры, а также создания сильной и здоровой партийной ячейки.
В частности, корпус и ассоциация традиций "Чыонгшон - тропа Хошимина" получили высокую оценку за повышение осведомленности общественности об исторических традициях, особенно среди молодежи. Благодаря такому вниманию к сохранению истории Музей тропы Хо Ши Мина стал достопримечательностью, привлекающей миллионы посетителей.
Дата 19 мая 1959 года стала исторической вехой, когда Центральный комитет партии принял решение о создании корпуса 559 и строительстве стратегической логистической линии - тропы Чыонгшон на материке и на море. На протяжении своей истории корпус претерпевал различные изменения в названии, в итоге став 12-м армейским корпусом - строительной корпорацией Чыонгшона.
Построенная в 1959 году для доставки грузов на южные поля сражений во время войны сопротивления против США, тропа Чыонгшон сыграла ключевую роль в освобождении Южного Вьетнама и воссоединении страны 30 апреля 1975 года. Она стала легендой и символом стойкого духа вьетнамского народа и солидарности между Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей.
Вьетнамские войска на стратегически важном транспортном маршруте Чыонгшон провели более 2500 боев, уничтожив 18 740 противников, взяв в плен еще 1200, сбив 2455 вражеских самолетов и уничтожив десятки тысяч тонн оружия и техники.
После воссоединения страны Центральная военная комиссия поручила корпусу переключить свое внимание на экономическое развитие.
Сегодня он управляет более чем 110 строительными проектами, многие из которых имеют высокую ценность и значимость. Он также стал одной из ведущих компаний в секторе базового строительства Вьетнама.
Солдаты Чыонгшон также были удостоены от партии и государства звания Героя Народных Вооруженных сил, медали "Золотая звезда", медали Хо Ши Мина и многих других благородных наград.