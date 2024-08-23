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Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил традиционный день химической промышленности Вьетнама
В своем выступлении премьер-министр тепло поздравил и высоко оценил достижения и усилия сектора за последние 55 лет, признав ее значительный вклад в общий успех Вьетнама в строительстве и обороне страны.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь также отметил ряд проблем, стоящих перед сектором, среди которых ограниченный ассортимент высокотехнологичной химической продукции и товаров с высокой добавленной стоимостью, зависимость от импортного сырья и химических материалов, недостаточное внимание к научным исследованиям, технологическим инновациям и конкурентоспособности, а также проблемы загрязнения окружающей среды.
Он подчеркнул, что партия и государство признают и придают первостепенное значение важной роли химической промышленности, и призвал Vinachem усилить свою роль в качестве опоры для координации и использования коллективной силы сектора для реализации ключевых задач и решений для достижения быстрого и устойчивого развития в предстоящий период.
Премьер-министр обратился к сектору с просьбой пересмотреть и эффективно выполнять резолюции и заключения партии, Национального собрания, правительства, продолжая при этом укреплять свою организационную структуру, создавая бережливую и высококачественную рабочую силу, модернизируя менеджмент в направлении разумного управления, ускоряя цифровую трансформацию и решая существующие проблемы.
Глава правительства также поручил Vinachem возглавить исследования и инвестиции в новые, избранные области, соответствующие мировым тенденциям, и развивать такие развивающиеся отрасли, как полупроводники и хранение энергии.
Он также подчеркнул важность повышения материального и духовного благосостояния работников и реструктуризации производственных ресурсов для снижения затрат за счет увеличения использования отечественной продукции и самопроизводства. Также необходимо, чтобы группа координировала свои действия с соответствующими министерствами, местными властями, государственными и частными компаниями для активного участия как в отечественных, так и в глобальных цепочках поставок, отметил премьер-министр.