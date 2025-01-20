Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил торговые центры с вьетнамскими инвестициями в Чехии

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и вьетнамские предприниматели в торговом центре Сапа в Чехии. Фото: ВИA

Торговый центр Sapa, занимающий площадь 40 гектаров, является культурным центром вьетнамской общины в Чехии. В оживленном комплексе имеется более 1000 торговых палаток, обслуживающих деловые потребности около 10 000 вьетнамцев.