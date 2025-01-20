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Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил торговые центры с вьетнамскими инвестициями в Чехии
При комплексе уже 22 года действует центр вьетнамского языка, в котором тысячи детей из вьетнамских семей в Чехии изучают вьетнамский язык по учебникам Министерства образования и профессиональной подготовки Вьетнама, составленным местными преподавателями. В настоящее время здесь проводятся четыре занятия по выходным. Кроме того, в центре преподают вьетнамский язык иностранцам и вьетнамским детям с ограниченными возможностями.
Общаясь с преподавателями и детьми центра, премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал усилить преподавание вьетнамского языка детям, способствовать воспитанию у них патриотизма и любви к семье, а также сохранению культурных ценностей и исторических традиций нации.
Вьетнамский язык - это мост между поколениями, сказал он, предложив центру создать онлайн-программы обучения вьетнамскому языку. Он выразил надежду на дальнейшие усилия учителей и детей по преподаванию и изучению вьетнамского языка.
Затем премьер-министр посетил супермаркет Tamda вьетнамской компании Tamda Group, специализирующейся на поставках продуктов питания и коммерческой недвижимости. В ее состав входят семь компаний, включая сеть оптовых и розничных супермаркетов Tamda Foods в трех крупных городах Чешской Республики.
Выразив свое восхищение развитием группы, Фам Минь Тьинь предложил распространить эту модель на другие города Чехии и европейские страны, одновременно координируя работу по созданию вьетнамских брендов для поставок на чешский и европейский рынки.
Похвалив Tamda Group за запуск канала Tamda Media на вьетнамском языке, он попросил группу координировать свои действия с вьетнамскими министерствами, секторами и агентствами, чтобы обеспечить бесперебойную работу канала. По его словам, наряду с информацией о деятельности вьетнамской общины и принимающей страны, а также о ситуации во Вьетнаме, канал должен усилить распространение информации о политике, законах, культуре и развлекательных мероприятиях, тем самым улучшая духовную и культурную жизнь вьетнамской общины в Чехии в частности и в Европе в целом.