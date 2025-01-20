Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил торговые центры с вьетнамскими инвестициями в Чехии

19 января вечером (по местному времени), в рамках официального визита в Чехию, премьер-министр Фам Минь Тьинь с супругой и высокопоставленной вьетнамской делегацией посетил торговый центр Sapa («Сапа») и торговый центр Tamda («Тамда») с вьетнамскими инвестициями.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и вьетнамские предприниматели в торговом центре Сапа в Чехии. Фото: ВИA  
Торговый центр Sapa, занимающий площадь 40 гектаров, является культурным центром вьетнамской общины в Чехии. В оживленном комплексе имеется более 1000 торговых палаток, обслуживающих деловые потребности около 10 000 вьетнамцев.
При комплексе уже 22 года действует центр вьетнамского языка, в котором тысячи детей из вьетнамских семей в Чехии изучают вьетнамский язык по учебникам Министерства образования и профессиональной подготовки Вьетнама, составленным местными преподавателями. В настоящее время здесь проводятся четыре занятия по выходным. Кроме того, в центре преподают вьетнамский язык иностранцам и вьетнамским детям с ограниченными возможностями.

Общаясь с преподавателями и детьми центра, премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал усилить преподавание вьетнамского языка детям, способствовать воспитанию у них патриотизма и любви к семье, а также сохранению культурных ценностей и исторических традиций нации.

Вьетнамский язык - это мост между поколениями, сказал он, предложив центру создать онлайн-программы обучения вьетнамскому языку. Он выразил надежду на дальнейшие усилия учителей и детей по преподаванию и изучению вьетнамского языка.

Затем премьер-министр посетил супермаркет Tamda вьетнамской компании Tamda Group, специализирующейся на поставках продуктов питания и коммерческой недвижимости. В ее состав входят семь компаний, включая сеть оптовых и розничных супермаркетов Tamda Foods в трех крупных городах Чешской Республики.

Выразив свое восхищение развитием группы, Фам Минь Тьинь предложил распространить эту модель на другие города Чехии и европейские страны, одновременно координируя работу по созданию вьетнамских брендов для поставок на чешский и европейский рынки.

Похвалив Tamda Group за запуск канала Tamda Media на вьетнамском языке, он попросил группу координировать свои действия с вьетнамскими министерствами, секторами и агентствами, чтобы обеспечить бесперебойную работу канала. По его словам, наряду с информацией о деятельности вьетнамской общины и принимающей страны, а также о ситуации во Вьетнаме, канал должен усилить распространение информации о политике, законах, культуре и развлекательных мероприятиях, тем самым улучшая духовную и культурную жизнь вьетнамской общины в Чехии в частности и в Европе в целом.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь выразил гордость за вьетнамскую общину, проживающую за рубежом

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь выразил гордость за вьетнамскую общину, проживающую за рубежом

19 января во второй половине дня (по местному времени) премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга посетили семью Хоанг Динь Тханга, выдающегося вьетнамца, проживающего за рубежом, члена президиума Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, председателя Союза вьетнамских ассоциаций в Европе и почетного председателя Союза вьетнамских ассоциаций в Чехии.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации


Top