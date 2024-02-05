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Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил подразделения и вооруженные силы, несущие службу во время Тэта в городе Кантхо
Навещая офицеров и военнослужащих вооруженных сил и сил общественной безопасности города Кантхо, премьер-министр от имени руководителей Партии и Государства направил им наилучшие пожелания в Новом году.
Глава правительства подчеркнул, что в общие достижения страны внесли активный и важный вклад героические вооруженные силы и силы общественной безопасности Кантхо, при этом вооруженные силы города внесли большой вклад в развитие города.
Премьер-министр подчеркнул, что вооруженные силы должны быть всегда начеку, поддерживать боеготовность и быть готовыми принять любую миссию, выполнять политические задачи, поставленные партией, государством и народом в каждый период, защищать Отечество в новой обстановке, как был определено Центральным военным комитетом и Парткомом Сил общественной безопасности, а также всегда придерживаться руководства правительства и премьер-министра.
В тот же день премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил АО по городским вопросам Кантхо, навестил рабочих, которые строят насыпи для реагирования на изменение климата на реке Кантхо, в рамках проекта развития города Кантхо и повышения устойчивости городов (CTUDRP).
Также 4 февраля премьер-министр Фам Минь Тьинь воскурил благовония в память о товарище Ле Фыок Тхо, бывшем секретаре ЦК КПВ, бывшем заведующем организационным Отделом ЦК КПВ.