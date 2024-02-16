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Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил модели сельскохозяйственного производства в провинции Хайзыонг

15 февраля премьер-министр Фам Минь Тьинь отправился в тур по моделям сельскохозяйственного производства в северной провинции Хайзыонг, на шестой день Лунного Нового года.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь управляет машиной для посадки риса в Хайзыонге. Фото: ВИA  
В прошлом году общая стоимость сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в провинции Хайзыонге превысила 22,5 трлн донгов (937 млн долларов США), увеличившись на 4,08% в годовом исчислении. Провинция известна своими высокими урожаями озимых культур, объем производства которых составляет 223,5 млн донгов с гектара, что более чем в 2,2 раза выше, чем в северных провинциях. С нетерпением ожидая 2024 года, провинция стремится достичь темпов роста в сельскохозяйственном секторе на 2,5%.

Посетив участок по производству рисовой рассады в лотках и рисовое поле с механическим посевом в общине Хынглонг, уезд Ниньжанг, премьер-министр Фам Минь Тьинь лично управлял там машиной для посадки риса.

Он пожелал, чтобы Хайзыонг продолжал развивать механизацию на всех этапах сельскохозяйственного производства, новые программы развития сельских районов и национальные целевые программы, чтобы превратить провинцию в центр экологических и современных сельских районов, с культурным фермерским сообществом.

Позже во второй половине дня премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил экспортно-ориентированную ферму по выращиванию моркови, предприятие по переработке и упаковке моркови и перерезал ленточку в честь первой экспортной партии моркови в новом году в общине Дыкчинь, уезд Камжанг.

Он предложил провинции развивать ключевые культуры с высокой экономической ценностью, соответствующие стандартам VietGAP, а также сокращать выбросы углекислого газа и повышать эффективность экспорта на тех же земельных участках.

Наряду с этим Хайзыонг должен создавать бренды, развивать торговлю, активно объединять предприятия и помогать им в формировании связей между производством, переработкой и потреблением, сказал он.

ИЖВ/ВИА

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