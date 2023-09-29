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Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил маленьких больных в Центральном институте гематологии и переливания крови

По случаю Праздника середины осени 2023 года вечером 28 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил программу «Счастливый праздник середины осени», вручил подарки детям, находящимся на лечении в Центральном институте гематологии и переливания крови.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь вручил подарки маленьким пациентам, проходящим стационарное лечение в Центральном институте гематологии и переливания крови. Фото: Хоанг Хиеу/ВИА  
В Институте премьер-министр оценил хорошие базовые условия лечения, заботу и любовь врачей и медсестер к детям. Однако число больных велико, коек мало, а детям приходится жить в тесноте. Премьер-министр заявил, что этот вопрос должен быть быстро решен, поручив Институту, министерствам Здравоохранения, Труда, инвалидов войны и социальных дел, Планирования и инвестиций координировать свои действия с соответствующими министерствами и ведомствами для быстрого проведения исследований и расширения лечебных помещений для детей.

Премьер-министр подчеркнул, что детям всегда уделяется особое внимание со стороны Партии и государства, для них создаются наилучшие условия и безопасная и здоровая среда жизни для всестороннего развития, что является стратегическим долгосрочным вопросом улучшения качества человеческих ресурсов страны.

Премьер-министр был очень рад видеть, что Центральный институт гематологии и переливания крови с ведущей лабораторной системой и командой преданных своему делу и опытных медиков стал самым крупным в стране учреждением по лечению заболеваний крови и крупнейшего кроветворного органа, принося уверенность и даря надежду многим пациентам, особенно 320 детским пациентам, проходящим здесь лечение.

По этому случаю премьер-министр высоко оценил, поблагодарил и надеялся, что организации и благотворители в стране и за рубежом будут продолжать уделять внимание, практически поддерживать работу по уходу за больным, особенно детским, в Центральном институте гематологии и переливания крови.

В программе «Счастливый праздник середины осени» дети, находящиеся на лечении в Центральном институте гематологии и переливания крови, приняли участие в веселье, насладились развлекательными художественными представлениями и интересными играми, организованными Товариществом молодых художников.

По этому случаю Вьетнамский детский фонд предоставил денежную поддержку и подарки Праздника середины осени 320 детям, проходящим лечение, на общую сумму более 400 миллионов донгов.

По случаю нового учебного года и Праздника середины осени Фонд провел множество мероприятий по поддержке более 24 тысяч детей в 38 провинциях и городах страны с общим бюджетом более 6 миллиардов донгов.

ИЖВ/ВИА

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