НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил маленьких больных в Центральном институте гематологии и переливания крови
Премьер-министр подчеркнул, что детям всегда уделяется особое внимание со стороны Партии и государства, для них создаются наилучшие условия и безопасная и здоровая среда жизни для всестороннего развития, что является стратегическим долгосрочным вопросом улучшения качества человеческих ресурсов страны.
Премьер-министр был очень рад видеть, что Центральный институт гематологии и переливания крови с ведущей лабораторной системой и командой преданных своему делу и опытных медиков стал самым крупным в стране учреждением по лечению заболеваний крови и крупнейшего кроветворного органа, принося уверенность и даря надежду многим пациентам, особенно 320 детским пациентам, проходящим здесь лечение.
По этому случаю премьер-министр высоко оценил, поблагодарил и надеялся, что организации и благотворители в стране и за рубежом будут продолжать уделять внимание, практически поддерживать работу по уходу за больным, особенно детским, в Центральном институте гематологии и переливания крови.
В программе «Счастливый праздник середины осени» дети, находящиеся на лечении в Центральном институте гематологии и переливания крови, приняли участие в веселье, насладились развлекательными художественными представлениями и интересными играми, организованными Товариществом молодых художников.
По этому случаю Вьетнамский детский фонд предоставил денежную поддержку и подарки Праздника середины осени 320 детям, проходящим лечение, на общую сумму более 400 миллионов донгов.
По случаю нового учебного года и Праздника середины осени Фонд провел множество мероприятий по поддержке более 24 тысяч детей в 38 провинциях и городах страны с общим бюджетом более 6 миллиардов донгов.