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Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил комплекс исторических памятников президента Хо Ши Мина в Куньмине
В комплексе исторических памятников выставлено множество артефактов, фотографий и документов, связанных с президентом Хо Ши Мином во время его пребывания в городе.
В 2011 году он был признан объектом культурного наследия, охраняемым на муниципальном уровне, а в 2019 году - на провинциальном.
Для сохранения и развития традиционной дружбы между Китаем и Вьетнамом, а также для расширения культурных и межличностных обменов между двумя странами в 2022 году была проведена реконструкция комплекса исторических памятников.
Написав в гостевой книге, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что комплекс исторических памятников служит примером традиции солидарности и тесных связей между революционными движениями двух партий и двух стран.
Правительство Вьетнама искренне благодарит партийную организацию, власти и народ провинции Юньнань за сохранение этого места, заявил Фам Минь Тьинь, подтвердив, что это всегда «красный адрес» для просвещения людей, особенно молодежи, о традиционных отношениях между Вьетнамом и Китаем, что способствует дальнейшему укреплению дружбы «как товарищей и братьев» между двумя народами.