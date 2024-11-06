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Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил комплекс исторических памятников президента Хо Ши Мина в Куньмине

5 ноября в рамках своего рабочего визита для участия в 8-м саммите субрегиона Большого Меконга (GMS) и проведения двусторонних мероприятий в Китае, премьер-министр Фам Минь Тьинь и сопровождающие его лица возложили цветы в знак уважения к памятнику президента Хо Ши Мина у комплекса исторических памятников, посвященного покойному вьетнамскому лидеру, в городе Куньмин провинции Юньнань.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь посещает комплекс исторических памятников президента Хо Ши Мина в Куньмине, провинция Юньнань, Китай, 5 ноября. Фото: ВИA
Комплекс исторических памятников, расположенный в доме № 89-91 на улице Хуашань Нань в Куньмине, была местом, где с февраля по октябрь 1940 года жил и работал Нгуен Ай Куок, ставший впоследствии президентом Хо Ши Мином. В это время он встретился с несколькими вьетнамскими революционерами, в том числе с Фам Ван Донгом и Во Нгуен Зиапом, чтобы обсудить важные события вьетнамской революции.

В комплексе исторических памятников выставлено множество артефактов, фотографий и документов, связанных с президентом Хо Ши Мином во время его пребывания в городе.

В 2011 году он был признан объектом культурного наследия, охраняемым на муниципальном уровне, а в 2019 году - на провинциальном.

Для сохранения и развития традиционной дружбы между Китаем и Вьетнамом, а также для расширения культурных и межличностных обменов между двумя странами в 2022 году была проведена реконструкция комплекса исторических памятников.

Написав в гостевой книге, премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил, что комплекс исторических памятников служит примером традиции солидарности и тесных связей между революционными движениями двух партий и двух стран.

Правительство Вьетнама искренне благодарит партийную организацию, власти и народ провинции Юньнань за сохранение этого места, заявил Фам Минь Тьинь, подтвердив, что это всегда «красный адрес» для просвещения людей, особенно молодежи, о традиционных отношениях между Вьетнамом и Китаем, что способствует дальнейшему укреплению дружбы «как товарищей и братьев» между двумя народами.

ВИА/ИЖВ

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