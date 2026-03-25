Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил и провёл рабочую встречу с ведущим партнёром Вьетнама в нефтегазовой сфере

В рамках официального визита в Российскую Федерацию днём 24 марта по местному времени в Москве Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь посетил и провёл рабочую встречу с компанией Zarubezhneft — ведущим партнёром Вьетнама в нефтегазовой отрасли.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь, заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак (в центре), заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон и руководство компании Zarubezhneft (Фото: baochinhphu.vn)
Во встрече также приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, заместитель Премьер-министра Вьетнама Буй Тхань Шон и члены делегации.
Являясь одним из ключевых партнёров Вьетнама в нефтегазовой сфере, компания Zarubezhneft на протяжении более чем 40 лет сотрудничает с Национальной промышленно-энергетической группой Вьетнама (Petrovietnam), а также в рамках двух совместных предприятий — Vietsovpetro (во Вьетнаме) и Rusvietpetro (в России) — в области геологоразведки и добычи нефти и газа.
В ходе встречи руководство Zarubezhneft доложило Премьер-министру о реализуемых проектах сотрудничества во Вьетнаме и России, а также о направлениях взаимодействия на ближайшую перспективу; подтвердило, что стороны приложили значительные усилия для реализации документов, подписанных в ходе визита в Россию Генерального секретаря То Лама в мае 2025 года, касающихся продления сроков и расширения районов геологоразведки и добычи нефти и газа на территории РФ и во Вьетнаме.
Подчёркивая значительный потенциал энергетического сотрудничества, руководство Zarubezhneft предложило расширить взаимодействие с вьетнамскими партнёрами в новых сферах, включая реализацию программы развития офшорной ветроэнергетики, в том числе проекта морской ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт, а также совместные проекты в третьих странах.
Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак отметил, что энергетическое сотрудничество является одним из ключевых столпов двусторонних отношений, при этом важную роль играют предприятия. Он высоко оценил подписанные в рамках визита документы, а также развитие и расширение деятельности совместных нефтегазовых предприятий двух стран, особенно подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в строительстве АЭС.
Вице-премьер согласился с мнениями Премьер-министра Фам Минь Тьиня и подтвердил готовность совместно с профильными ведомствами продолжать продвижение сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах, способствуя реализации договорённостей, достигнутых руководством двух стран.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил и провёл рабочую встречу с компанией Zarubezhneft — ведущим партнёром Вьетнама в нефтегазовой сфере (Фото: baochinhphu.vn)
В ходе встречи Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия и вклад компании Zarubezhneft в поисково-разведочные и добычные работы во Вьетнаме и РФ за прошедшее время; выразил благодарность российской стороне за инвестиции, поддержку и создание благоприятных условий для развития нефтегазовой отрасли Вьетнама и Национальной промышленно-энергетической группы, ставшей транснациональной корпорацией.
Премьер-министр подчеркнул, что энергетическое сотрудничество является опорным направлением двусторонних отношений, имеет стратегическое значение и рассчитано на столетнюю перспективу. Он также высоко оценил усилия сторон по завершению переговоров и подписанию протоколов о внесении изменений в межправительственные соглашения по Vietsovpetro и Rusvietpetro, а также соглашений о расширении зон деятельности в области геологоразведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама и на территории РФ.
Также на встрече Премьер-министр, присутствуя при подписании конкретных контрактов между предприятиями, приветствовал и высоко оценил усилия сторон по завершению переговоров и подписанию данных документов, что стало важным шагом в реализации межправительственных соглашений о расширении зон деятельности в сфере геологоразведки и добычи нефти и газа.
Подчёркивая необходимость достижения конкретных результатов и эффективного освоения семи энергетических уровней морского пространства, Премьер-министр предложил сторонам продолжить поиск решений для более активного, оперативного и эффективного сотрудничества, а также участия в реструктуризации глобальной нефтегазовой отрасли. В частности, он предложил Zarubezhneft совместно с Petrovietnam продолжить изучение и расширение инвестиционной деятельности в новых проектах по разведке и добыче нефти и газа во Вьетнаме и России при соблюдении законодательства обеих стран, обеспечении баланса интересов и эффективности инвестиций.
Относительно предложения о долгосрочных стабильных поставках нефти, газа и нефтепродуктов во Вьетнам, а также создания системы нефтехранилищ на территории страны, Премьер-министр предложил Zarubezhneft координировать действия с Petrovietnam и вьетнамскими предприятиями для разработки проектов, соответствующих законодательству, стратегии и планированию развития энергетического сектора Вьетнама, с последующим представлением их на рассмотрение компетентных органов.
Премьер-министр также приветствовал предложение Zarubezhneft о реализации программы развития офшорной ветроэнергетики во Вьетнаме, предложив компании и российским партнёрам тесно взаимодействовать с Petrovietnam/Vietsovpetro для дальнейшей доработки предложений и их представления на рассмотрение компетентных органов двух стран.
Выразив поддержку сотрудничеству Вьетнама и России в нефтегазовой сфере в третьих странах, Премьер-министр предложил ряд потенциальных партнёров и призвал стороны оперативно приступить к реализации данной инициативы.
В ходе встречи стороны также обсудили ряд конкретных вопросов, направленных на ускорение реализации совместных проектов.