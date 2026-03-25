Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил и провёл рабочую встречу с ведущим партнёром Вьетнама в нефтегазовой сфере

Премьер-министр Фам Минь Тьинь, заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак (в центре), заместитель Премьер-министра Буй Тхань Шон и руководство компании Zarubezhneft



Во встрече также приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, заместитель Премьер-министра Вьетнама Буй Тхань Шон и члены делегации.





Являясь одним из ключевых партнёров Вьетнама в нефтегазовой сфере, компания Zarubezhneft на протяжении более чем 40 лет сотрудничает с Национальной промышленно-энергетической группой Вьетнама (Petrovietnam), а также в рамках двух совместных предприятий — Vietsovpetro (во Вьетнаме) и Rusvietpetro (в России) — в области геологоразведки и добычи нефти и газа.





В ходе встречи руководство Zarubezhneft доложило Премьер-министру о реализуемых проектах сотрудничества во Вьетнаме и России, а также о направлениях взаимодействия на ближайшую перспективу; подтвердило, что стороны приложили значительные усилия для реализации документов, подписанных в ходе визита в Россию Генерального секретаря То Лама в мае 2025 года, касающихся продления сроков и расширения районов геологоразведки и добычи нефти и газа на территории РФ и во Вьетнаме.





Подчёркивая значительный потенциал энергетического сотрудничества, руководство Zarubezhneft предложило расширить взаимодействие с вьетнамскими партнёрами в новых сферах, включая реализацию программы развития офшорной ветроэнергетики, в том числе проекта морской ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт, а также совместные проекты в третьих странах.





Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак отметил, что энергетическое сотрудничество является одним из ключевых столпов двусторонних отношений, при этом важную роль играют предприятия. Он высоко оценил подписанные в рамках визита документы, а также развитие и расширение деятельности совместных нефтегазовых предприятий двух стран, особенно подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в строительстве АЭС.





Вице-премьер согласился с мнениями Премьер-министра Фам Минь Тьиня и подтвердил готовность совместно с профильными ведомствами продолжать продвижение сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах, способствуя реализации договорённостей, достигнутых руководством двух стран.

В ходе встречи Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил усилия и вклад компании Zarubezhneft в поисково-разведочные и добычные работы во Вьетнаме и РФ за прошедшее время; выразил благодарность российской стороне за инвестиции, поддержку и создание благоприятных условий для развития нефтегазовой отрасли Вьетнама и Национальной промышленно-энергетической группы, ставшей транснациональной корпорацией.



