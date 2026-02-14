Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил и поздравил с Тэт бывшего Генерального секретаря Нонг Дык Маня

Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил бывшего Генерального секретаря Нонг Дык Маня. Фото: ВИА





Посещая и поздравляя с Тэт бывшего Генерального секретаря Нонг Дык Маня в его резиденции, Премьер-министр Фам Минь Тьинь пожелал товарищу Нонг Дык Маню и всей его семье крепкого здоровья, счастья и успехов в новом году.





Информируя бывшего Генерального секретаря о текущей ситуации и руководстве реализацией задач социально-экономического развития, Премьер-министр отметил, что, следуя духу XIV Всевьетнамского съезда, Правительство с первых дней, недель и месяцев года сосредоточилось на реализации резолюции съезда и стратегических резолюций Политбюро с целью достижения двузначных темпов роста с 2026 года и в последующие годы, внося вклад в реализацию двух стратегических столетних целей к 2030 и 2045 годам.





Говоря о ситуации в период Тэт, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что, реализуя последовательную линию Партии и государства — не жертвовать социальным прогрессом, справедливостью и социальным обеспечением ради простого экономического роста, — Правительство уделяет особое внимание заботе о населении, чтобы «никто не остался позади», обеспечивая необходимые условия для встречи Весны и Тэт Бинь Нго 2026.

Правительство поручило министерствам, ведомствам и местным органам власти надлежащим образом реализовать директивы Секретариата и Премьер-министра по организации Тэт Бинь Нго 2026 года, обеспечивая, чтобы каждый человек и каждая семья встретили праздник в достатке, радости, безопасности и здоровье. Особенно в этот Тэт страна радуется ликвидации временного и ветхого жилья, включая дома, пострадавшие от штормов и наводнений в Центральном регионе в конце 2025 года; в рамках стремительной «Кампании Куанг Чунг» дома были отремонтированы и построены, чтобы люди могли встретить Тэт в новых жилищах.





Премьер-министр выразил пожелание, чтобы бывший Генеральный секретарь Нонг Дык Мань оставался здоровым, продолжал внимательно следить за развитием страны и вносить ценные, искренние предложения ради процветания государства и благополучия народа.





Бывший Генеральный секретарь Нонг Дык Мань выразил радость по поводу важных социально-экономических достижений страны в прошедшем году и уверенность, что под руководством Партии, при поддержке Национального собрания, эффективном управлении Правительства и единстве всего народа и армии страна продолжит добиваться новых успехов в новом этапе развития.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил и поздравил с Тэт семью покойного Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга. Фото: ВИА





В тот же день Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил семьи и возложил благовония в память о покойных Генеральных секретарях Ле Зуане, До Мыое, Ле Кха Фиеу, Нгуен Фу Чонге, покойном Премьер-министре Фам Ван Донге и генерале армии Во Нгуен Зяпе.





В местах посещения Премьер-министр возложил благовония, выразил глубокое уважение и признательность за вклад покойных руководителей Партии и государства, посвятивших жизнь независимости и свободе Родины, развитию страны и счастью народа. Премьер-министр Фам Минь Тьинь возложил благовония в память о покойном Генеральном секретаре До Мыое. Фото: ВИА





В память о покойных руководителях Партии и государства Премьер-министр и сопровождающая делегация выразили решимость следовать их примеру, укреплять революционную нравственность, всецело служить Родине и народу; беречь и приумножать революционные достижения предыдущих поколений; продолжать усилия по строительству богатой, процветающей, цивилизованной и счастливой страны, уверенно продвигающейся к социализму.





Премьер-министр Фам Минь Тьинь пожелал семьям покойных Генеральных секретарей Ле Зуана, До Мыоя, Ле Кха Фиеу, Нгуен Фу Чонга, покойного Премьер-министра Фам Ван Донга и покойного генерала армии Во Нгуен Зяпа встретить Тэт Бинь Нго 2026 года в тепле и радости; пожелал крепкого здоровья, мира, счастья и процветания в новом году.