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Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил вьетнамскую семью в городе Ницца

По сообщению специального корреспондента ВИА, в рамках участия в Третьей Конференции ООН по океану (UNOC 3), проходящей в городе Ницца, Французская Республика, во второй половине дня 7 июня (по местному времени), Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь и его супруга посетили семью Во Ба Луана — владельца ресторана в городе Ницца.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга посещают вьетнамских бизнесменов в старом городе Ниццы. Фото: ВИА  
Во Ба Луан родом из города Кантхо. Из-за трудного финансового положения семьи, когда он отправился учиться во Францию в 2003 году, его родители приложили немало усилий. После некоторого времени работы он решил сменить направление и открыл ресторан в 2016 году.

Он сообщил, что всегда стремится добросовестно трудиться, жить честно и, по возможности, помогать родине. Благодаря упорству, его ресторанный бизнес развивается стабильно.

Выразив интерес к семье, родному городу и делу Во Ба Луана, Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил его стремление преодолевать трудности, желание развиваться, соблюдение законов страны пребывания. Он пожелал, чтобы Во Ба Луан и его семья продолжали сохранять и развивать дух сплочённости, помогали соотечественникам, особенно студентам и учащимся, воплощая в жизнь принципы «национального единства» и «взаимопомощи между земляками», — когда старшее поколение помогает молодому.

Выразив надежду, что Во Ба Луан и вьетнамская община во Франции будут и дальше развиваться, способствовать популяризации образа прекрасного Вьетнама и выступать в качестве мостика между двумя странами, Премьер-министр поручил Посольству Вьетнама во Франции продолжать эффективно выполнять функции по защите граждан, особенно в части оказания помощи соотечественникам, оказавшимся в трудной ситуации.

В настоящее время вьетнамская община во Франции насчитывает более 300 000 человек, в том числе около 50 000 представителей научной интеллигенции и тысячи предпринимателей. Только в городе Ницца проживает около 5 000 вьетнамцев, многие из которых, как и Во Ба Луан, успешно занимаются ресторанным бизнесом.

ИЖВ/ВИА

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