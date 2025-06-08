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Премьер-министр Фам Минь Тьинь посетил вьетнамскую семью в городе Ницца
Он сообщил, что всегда стремится добросовестно трудиться, жить честно и, по возможности, помогать родине. Благодаря упорству, его ресторанный бизнес развивается стабильно.
Выразив интерес к семье, родному городу и делу Во Ба Луана, Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил его стремление преодолевать трудности, желание развиваться, соблюдение законов страны пребывания. Он пожелал, чтобы Во Ба Луан и его семья продолжали сохранять и развивать дух сплочённости, помогали соотечественникам, особенно студентам и учащимся, воплощая в жизнь принципы «национального единства» и «взаимопомощи между земляками», — когда старшее поколение помогает молодому.
Выразив надежду, что Во Ба Луан и вьетнамская община во Франции будут и дальше развиваться, способствовать популяризации образа прекрасного Вьетнама и выступать в качестве мостика между двумя странами, Премьер-министр поручил Посольству Вьетнама во Франции продолжать эффективно выполнять функции по защите граждан, особенно в части оказания помощи соотечественникам, оказавшимся в трудной ситуации.
В настоящее время вьетнамская община во Франции насчитывает более 300 000 человек, в том числе около 50 000 представителей научной интеллигенции и тысячи предпринимателей. Только в городе Ницца проживает около 5 000 вьетнамцев, многие из которых, как и Во Ба Луан, успешно занимаются ресторанным бизнесом.