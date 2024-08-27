Премьер-министр Фам Минь Тьинь поручил задачи вновь назначенным заместителям премьер-министра и министрам

Премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил и поставил задачи перед вновь назначенными заместителями премьер-министра Нгуен Хоа Биню. Фото: ВИА

26 августа в Ханое премьер-министр Фам Минь Тьинь провел совещание, на котором поздравил и поставил задачи перед вновь назначенными заместителями премьер-министра Нгуен Хоа Биню, Хо Дык Фоком и Буй Тхань Шоном, министром природных ресурсов и окружающей среды До Дык Зуем и министром юстиции Нгуен Хай Ниню.



На встрече присутствовали члены Политбюро: Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман, секретарь Центрального комитета КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внутренним делам Фан Динь Чак, министр национальной обороны генерал Фан Ван Жанг, а также секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом по внешним связям ЦК КПВ Ле Хоай Чунг, заведующий Отделом ЦК КПВ по экономическим вопросам Чан Лыу Куанг, заместители премьер-министра Чан Хонг Ха и Ле Тхань Лонг и другие.



Премьер-министр ожидал, что вновь назначенные чиновники будут серьезно следовать указаниям генерального секретаря партии, президента государства То Лама, когда он вручал им решения о назначении ранее в тот же день.

Он призвал их использовать свои сильные стороны и опыт работы для эффективного сотрудничества с правительством, чтобы поддержать его богатые традиции и прошлые успехи.



Премьер-министр призвал их к единству, дисциплине, честности, инновациям и решительным действиям, чтобы объединить усилия с правительством для эффективного выполнения поставленных задач, особенно для достижения целей, поставленных 13-м всевьетнамским съездом КПВ, и преданно служить стране и ее народу. Это, по его словам, в конечном счете будет способствовать интересам партии и нации, развитию и процветанию страны, благополучию и счастью народа.



Выступая от имени вновь назначенных чиновников, заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь сказал, что это большая честь для них, а также огромная ответственность перед партией, государством и народом.



Он пообещал постоянно стремиться к сохранению и поддержанию единства и консенсуса, а также объединить усилия с правительством, чтобы отлично выполнить поставленные задачи и внести вклад в успешную реализацию резолюции 13-го всевьетнамского съезда КПВ.

