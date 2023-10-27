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Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Amazon расширить инвестиции и поддержать вьетнамский бизнес в цифровой трансформации
Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам всегда считает США одним из своих важнейших партнеров. В совместном заявлении о повышении уровня вьетнамско-американских отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, а также на встрече премьер-министра и президента США Джо Байдена в сентябре 2023 года обе стороны определили, что сотрудничество в области науки, технологий, цифровой трансформации и инноваций станет новыми прорывами в двухсторонних отношениях. Это отличный фундамент и возможность для бизнеса двух стран, в том числе Amazon.
Премьер-министр заявил, что Вьетнам содействует развитию цифровой экономики, цифровых граждан, цифрового общества, цифрового правительства, стремясь к тому, чтобы цифровая экономика составляла 20% ВВП к 2025 году и 30% ВВП к 2030 году.
Премьер-министр попросил Amazon поделиться с Вьетнамом опытом развития электронной коммерции, трансграничной торговли и облачных вычислений, помочь Вьетнаму подготовить человеческие ресурсы в области электронной коммерции, науки делового администрирования, развития логистики, администрировании и оптимизации работы системы, поддерживать предприятия, особенно малые и средние предприятия Вьетнама, в создании брендов и выводе товаров и продуктов в глобальную цепочку поставок.
Премьер-министр также попросил Amazon высказаться перед правительством США по поводу ского признания статуса рыночной экономики Вьетнама, создав более благоприятные условия для предприятий двух стран.
Искренне поблагодарив премьер-министра за приема, соглашаясь с мнением и видением премьер-министра, особенно с философией «гармоничных выгод, общих рисков», вице-президент по международной государственной политике Amazon Group заявила, что приложит усилия для координации с вьетнамскими министерствами, филиалами, агентствами и предприятиями в расширении, углублении сотрудничестваь между двумя сторонами.
Высоко оценивая окружающую среду и потенциал, инвестиционные и деловые возможности во Вьетнаме, Сьюзен Пойнтер сказала, что Amazon будет глубже участвовать в процессе цифровой трансформации во Вьетнаме, развивать электронную коммерцию и облачные вычисления; повышать осведомленность и обеспечивать профессиональное обучение вьетнамских рабочих; сотрудничать с рядом предприятий во Вьетнаме для производства продукции и оборудования и вывести в мир больше вьетнамских товаров и услуг; поддержать вьетнамские стартапы, чтобы они вышли на мировой уровень... как предложил премьер-министр.