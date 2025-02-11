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Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил принять оперативные меры по упорядочению инспекционного сектора
На встрече участники признали, что, несмотря на существующие трудности, Государственная инспекция и инспекционный сектор в целом за последние годы добились заметного прогресса, особенно в борьбе с коррупцией, расточительством и другими негативными явлениями.
В период с 2021 по 2024 год инспекторы выявили экономические нарушения на общую сумму 573 триллиона донгов (22,56 миллиарда долларов США) и на 1 890 гектарах земли. Они рекомендовали принять административные меры в отношении 32 000 организаций и 55 000 физических лиц, а 1 532 дела в отношении 1 212 человек были переданы для уголовного расследования.
Однако они также отметили, что в настоящее время система инспекции является сложной, с перекрывающимися уровнями и недостаточной эффективностью.
Члены комитета предложили объединить инспекционные органы в двухуровневую систему, которая будет действовать как на национальном, так и на местном уровнях для повышения эффективности.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что национальные и общественные интересы должны иметь приоритет в любых усилиях по реструктуризации, которые должны строго соответствовать руководящим принципам партии и государственной политике. Реструктуризация должна быть направлена на устранение существующей неэффективности, ликвидацию излишеств и обеспечение того, чтобы не нарушались основные операции, заявил он. Основное внимание будет уделено назначению высококвалифицированных, опытных и принципиальных сотрудников для руководства новой системой инспекции.
Он поручил Правительственной инспекции, Министерству внутренних дел и другим соответствующим ведомствам завершить работу над предложением о реструктуризации с четкими и обоснованными рекомендациями. Предложение будет рассмотрено Политбюро, а затем представлено в Национальное собрание.
В процессе эксплуатации системы будут вноситься коррективы, направленные на дальнейшее повышение ее эффективности и обеспечение соблюдения закона, добавил он.