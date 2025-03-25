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Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил молодежь стать пионерами в развитии научных технологий

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 24 марта призвал молодых вьетнамцев взять на себя инициативу в развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и официальные лица позируют для группового фото с молодыми людьми во время диалога 24 марта. Фото: ВИA  
Председательствуя на ежегодном диалоге с 300 представителями 20 миллионов молодых людей по всей стране по случаю 94-й годовщины основания Коммунистического союза молодежи имени Хо Ши Мина (26 марта 1931-2025 гг.), премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что сегодняшняя молодежь - это поколение, рожденное в эпоху науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации.

Поэтому они являются первопроходцами и основной силой с безграничным творческим потенциалом, способной быстро адаптироваться и освоить технологические исследования, разработки и передачу, инновации, предпринимательство и цифровую трансформацию.

Однако они продолжают сталкиваться с многочисленными проблемами как на внутреннем, так и на международном уровне, вызванными цифровизацией и четвертой промышленной революцией, в том числе с проблемами качества молодой рабочей силы, конкуренции на рынке труда, технологической инфраструктуры, кибербезопасности, защиты персональных данных и цифрового суверенитета.

Это давление требует от молодых людей активного изменения мышления, постоянного совершенствования своих знаний и умений, чтобы превратить трудности в возможности, а также лидерства в области науки, технологий и инноваций, отметил он.

В предстоящий период правительство и премьер-министр сосредоточатся на трех основных задачах: совершенствование институтов, механизмов и политики поддержки молодежи в этой области, развитие цифровой инфраструктуры и улучшение инвестиционного и делового климата для содействия ее участию, а также активное инвестирование в развитие высококачественной молодой рабочей силы, особенно в ключевых технологических областях.

Чтобы сделать вьетнамскую молодежь первопроходцем и основной силой цифровой эры в стране, глава правительства обратился к Коммунистическому союзу молодежи имени Хошимина и Федерации молодежи Вьетнама с просьбой запустить практические, эффективные и гуманные движения, а также конкретные программы, планы, задачи и решения для дальнейшего повышения их роли и вклада.

Он подчеркнул, что молодежь должна стать первопроходцем в инновационном мышлении и стратегическом видении, возглавить научные исследования, технологический прогресс и цифровую трансформацию, при этом овладев квинтэссенцией глобальной цивилизации и представив миру передовую культуру Вьетнама, глубоко пропитанную национальной самобытностью.

Им рекомендовано проявлять инициативу в обучении, научных исследованиях, применении технологий и цифровой трансформации; предлагать идеи, способствующие совершенствованию институтов и улучшению делового климата; содействовать разумному управлению и оптимизации эффективности работы; стимулировать стартапы, инновации и цифровую трансформацию; участвовать в международном обмене и интеграции.
Молодые люди должны предпринимать смелые и решительные действия, чтобы превратить свои устремления в конкретные и эффективные продукты, проекты и инициативы, особенно в условиях быстрого и сложного развития событий, требующего использования возможностей и принятия соответствующих, гибких и эффективных политических мер, подчеркнул он.

Премьер-министр также призвал все уровни, сектора и местные органы власти продолжать совершенствовать механизмы и политику, создавая благоприятные и привлекательные условия для поощрения участия молодежи в развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации. Особое внимание следует уделить специальной политике по привлечению талантов и подготовке молодых кадров.

На этом мероприятии глава правительства напрямую ответил на вопросы и поделился решениями по развитию научно-технологических предприятий и инновационных стартапов, изложенными в стратегии развития науки, технологий и инноваций. Он обсудил прорывные механизмы и политику увеличения числа студентов и исследователей в области фундаментальных наук, а также специальные меры по привлечению, набору и удержанию талантов в этой сфере.

Премьер-министр и руководители министерств и отраслей также подробно описали стратегии и решения Вьетнама по укреплению научно-технологического сотрудничества с технологически развитыми странами, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ), биотехнологий, квантовых технологий, полупроводниковой промышленности, атомной энергетики и других стратегических технологий.

Они обсудили механизмы и политику поддержки и поощрения организаций, частных лиц и предприятий к инвестированию и созданию лабораторий, исследовательских центров и центров научно-технологического развития. Также обсуждалась стратегия страны по углублению интеграции в глобальную цепочку поставок полупроводников и политика поддержки университетов и колледжей в наборе студентов для полупроводниковой промышленности и индустрии искусственного интеллекта.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил уверенность в том, что вьетнамская молодежь в новую эпоху, обладая уверенностью в себе, стойкостью и национальной гордостью, будет продолжать прилагать усилия для преодоления всех трудностей и вызовов, чтобы сохранить славные традиции предыдущих поколений и написать новые достойные гордости главы истории страны.

ВИА/ИЖВ

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