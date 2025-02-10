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Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Куангнгай стремиться к достижению экономического роста на уровне 10-10,5% в 2025 году
Он попросил провинцию изучить, пересмотреть и разработать механизмы для мобилизации ресурсов и создания стимулов для роста.
Глава правительства отметил достижения Куангнгая в 2024 году, отметив, что провинция выполнила или перевыполнила все 25 социально-экономических задач, внеся свой вклад в общие достижения страны.
Он обозначил три стратегических прорыва, которые должна осуществить провинция, а именно: совершенствование институциональных рамок, развитие комплексной инфраструктуры и подготовка высококачественных кадров для нового периода развития. Премьер-министр Фам Минь Тьинь уточнил, что развитие инфраструктуры должно охватывать транспорт, информационные технологии, здравоохранение, образование и социально-культурные объекты, подчеркнув при этом важность создания чистых и сильных партийных организаций, особенно на низовом уровне, обеспечения социального благополучия посредством таких инициатив, как ликвидация временного и ветхого жилья, а также пересмотр отложенных проектов.
Он также призвал провинцию ускорить организационную перестройку в соответствии с резолюцией № 18 ЦК партии, провести подготовку к партийным съездам всех уровней и 21-й партийной конференции провинции в преддвери всевьетнамского партийного съезда. Он особо отметил важность эффективного выполнения резолюции № 57 о прорывных разработках в области науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации.
Он приказал компетентным министерствам и секторам объединить усилия с провинцией Куангнгай, чтобы устранить узкие места и помочь населенному пункту использовать свой потенциал для быстрого и устойчивого развития.
Что касается предлагаемого проекта аэропорта Лишон, премьер-министр Фам Минь Тьинь приказал провинции Куангнгай тщательно изучить необходимость проекта, а также его осуществимость и эффективность, в частности, изучить возможности государственно-частного партнерства и туристический потенциал.
Он выразил уверенность, что при поддержке министерств и отраслей, а также при согласованных усилиях местной партийной организации, администрации и населения Куангнгай успешно выполнит свою миссию в этом году.
В прошлом году объем ВВП провинции превысил 132 триллиона донгов (5,21 миллиарда долларов США), заняв 24-е место среди 63 провинций и городов. Доходы государственного бюджета достигли более 30 триллионов донгов, что на 18,7% превысило поставленную цель и позволило занять 12-е место в стране.