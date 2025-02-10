Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Куангнгай стремиться к достижению экономического роста на уровне 10-10,5% в 2025 году

9 февраля в рамках своего визита в центральную провинцию премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил Куангнгай стремиться к достижению экономического роста на уровне 10-10,5% в 2025 году, работая с местными руководителями.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь проводит рабочее совещание с руководителями провинции Куангнгай 9 февраля. Фото: ВИA  
На мероприятии он подчеркнул необходимость инновационного мышления, долгосрочного видения и смелых действий для преобразования экономического ландшафта Куангнгая, призвав провинцию обновить традиционные драйверы роста - инвестиции, экспорт и потребление - и принять новые экономические модели, включая зеленую экономику, цифровую экономику, циркулярную экономику, экономику, основанную на знаниях, экономику ночного времени и индустрию культуры.

Он попросил провинцию изучить, пересмотреть и разработать механизмы для мобилизации ресурсов и создания стимулов для роста.

Глава правительства отметил достижения Куангнгая в 2024 году, отметив, что провинция выполнила или перевыполнила все 25 социально-экономических задач, внеся свой вклад в общие достижения страны.

Он обозначил три стратегических прорыва, которые должна осуществить провинция, а именно: совершенствование институциональных рамок, развитие комплексной инфраструктуры и подготовка высококачественных кадров для нового периода развития. Премьер-министр Фам Минь Тьинь уточнил, что развитие инфраструктуры должно охватывать транспорт, информационные технологии, здравоохранение, образование и социально-культурные объекты, подчеркнув при этом важность создания чистых и сильных партийных организаций, особенно на низовом уровне, обеспечения социального благополучия посредством таких инициатив, как ликвидация временного и ветхого жилья, а также пересмотр отложенных проектов.

Он также призвал провинцию ускорить организационную перестройку в соответствии с резолюцией № 18 ЦК партии, провести подготовку к партийным съездам всех уровней и 21-й партийной конференции провинции в преддвери всевьетнамского партийного съезда. Он особо отметил важность эффективного выполнения резолюции № 57 о прорывных разработках в области науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации.

Он приказал компетентным министерствам и секторам объединить усилия с провинцией Куангнгай, чтобы устранить узкие места и помочь населенному пункту использовать свой потенциал для быстрого и устойчивого развития.

Что касается предлагаемого проекта аэропорта Лишон, премьер-министр Фам Минь Тьинь приказал провинции Куангнгай тщательно изучить необходимость проекта, а также его осуществимость и эффективность, в частности, изучить возможности государственно-частного партнерства и туристический потенциал.

Он выразил уверенность, что при поддержке министерств и отраслей, а также при согласованных усилиях местной партийной организации, администрации и населения Куангнгай успешно выполнит свою миссию в этом году.

В прошлом году объем ВВП провинции превысил 132 триллиона донгов (5,21 миллиарда долларов США), заняв 24-е место среди 63 провинций и городов. Доходы государственного бюджета достигли более 30 триллионов донгов, что на 18,7% превысило поставленную цель и позволило занять 12-е место в стране.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел рабочее совещание с руководителями Дананга

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провел рабочее совещание с руководителями Дананга

Премьер-министр Фам Минь Тьинь 9 февраля вечером провел рабочее совещание с руководителями Дананга, на котором обсуждались пути устранения трудностей, ускорения реализации проектов и работ в центральном городе и стремления добиться двузначного роста в 2025 году.
ПОДРОБНЕЕ

Top