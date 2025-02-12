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Премьер-министр Фам Минь Тьинь попросил банки вносить больший вклад в в развитие страны
По данным Государственного банка Вьетнама (SBV), в 2024 году сектор сыграл значительную роль в выполнении всех 15 социально-экономических целей страны.
В прошлом году ставки кредитования в системе снизились на 1,24 % по сравнению с 2023 годом, при этом сохранялись стабильные валютные и обменные курсы. Ликвидность в финансовой системе оставалась высокой, удовлетворяя потребности экономики в капитале. Рост кредитования достиг 15,08%, влив в экономику дополнительно 2,2 квадриллиона донгов (86,19 миллиарда долларов США).
Банки оказывали помощь предприятиям, особенно пострадавшим от тайфуна «Яги». Кроме того, была проведена эффективная реструктуризация банков с плохими показателями и управление проблемной задолженностью, в результате чего уровень неработающих кредитов составил менее 3%.
В этом году банковский сектор намерен достичь 16 % роста кредитования, чтобы поддержать экономический рост и сдержать инфляцию.
На встрече руководители банков взяли на себя обязательство вносить вклад в социально-экономическое развитие страны, продвигать «зеленое» кредитование и обеспечивать кредитование основных программ страны, особенно инфраструктурных проектов.
Они дали рекомендации по ускорению роста сектора и его эффективному участию в обновлении двигателей роста. Среди предложений - необходимость усиления контроля за безнадежными долгами, увеличение кредитных лимитов, стабильные процентные ставки и гибкое управление обменным курсом.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил признательность за вклад и приверженность банковского сектора в оказание помощи стране в преодолении трудностей, в частности, в борьбе с пандемией COVID-19 и восстановлении после стихийных бедствий.
Глава правительства обозначил восемь важнейших мер, на которых банки должны сосредоточиться в 2025 году. Среди них - сокращение операционных расходов, повышение эффективности и приоритет общественного благосостояния путем предложения более низких ставок по кредитам, особенно в секторах, способствующих росту занятости и реструктуризации экономики. По его словам, банки также должны сосредоточиться на развитии новых факторов роста в области инвестиций, потребления и экспорта, поддерживая масштабные инфраструктурные проекты и проекты государственно-частного партнерства.
Кроме того, банковский сектор должен стать лидером в цифровой трансформации, внедряя технологические инновации, снижая административные барьеры и продвигая культуру честности и прозрачности. Премьер-министр Фам Минь Тьинь также подчеркнул важность поддержки проектов доступного жилья, особенно для малообеспеченных и молодых людей, и сотрудничества с правительством в деле ликвидации некачественного жилья по всей стране.
Он призвал банки придерживаться высоких этических стандартов в своей деятельности, подчеркнув, что, несмотря на важность получения прибыли, банковский сектор должен также служить более широкому развитию страны. Он предостерег от такой практики, как неправильное обращение с облигациями, которая способствовала недавним проблемам банковского сектора.
Премьер-министр предложил банкам предоставлять больше льготных кредитов тем, кто ищет жилье, и одновременно вносить больший вклад в борьбу с коррупцией.
Он призвал их продолжать вносить свой вклад в развитие страны, обеспечивая совместное процветание экономики и банковской системы на благо всех граждан.
На встрече премьер-министр поручил управляющему SBV завершить подготовку отчета для представления в НС на пятой сессии законодательного органа, чтобы узаконить резолюцию № 42/2017/QH14 о пилотной схеме по работе с проблемными кредитами кредитных учреждений. Он также призвал внести изменения в правила, касающиеся увеличения капитала государственных коммерческих банков, чтобы обеспечить здоровую конкуренцию с акционерными коммерческими банками.
Он поручил соответствующим органам власти сотрудничать с банками в рассмотрении и реализации мер по реструктуризации, отсрочке и соответствующему пересмотру сроков погашения задолженности в соответствии с текущими обстоятельствами.