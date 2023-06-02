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Премьер-министр Фам Минь Тьинь поздравил с Днем рождения Будды в 2023 году, или 2567 году по буддийскому календарю
Выступая на встрече, от имени руководителей Партии и Государства премьер-министр Фам Минь Тьинь хотел бы направить наилучшие пожелания монахам и монахиням и буддистам Вьетнамской буддийской сангхи, а также другим буддистам в стране и за рубежом.
Премьер-министр подчеркнул, что на протяжении почти двух тысяч лет придерживается и сопровождает с нацией вьетнамский буддизм переживал взлеты и падения в соответствии с историей страны. Буддизм глубоко проник, распространился и влился во вьетнамское общество и стал важной частью культурной и духовной жизни вьетнамского народа.
По его словам, в любой период истории буддизм также вносил достойный вклад в дело строительства и обороны Родины. В последние годы буддийская деятельность и социальная деятельность буддизма всегда носят новаторский характер, придерживаются оживленной реальности, всегда ориентированы на людей, ради людей. Кроме того благотворительные, гуманитарные и общественные деятельности получают поддержку от верующих, буддистов и населения.
Глава правительства подчеркнул, что Партия и Государство высоко ценит активное участие и вклад буддизма как в материальный, так и в духовный, в профилакку и борьбу с пандемией COVID-19, в укрепление и продвижение духа и силы великого национального единства, преодоление трудностей, в победу над пандемией, содействие социально-экономическому восстановлению и развитию. Премьер-министр подчеркнул, что у Партии и Государства Вьетнама нет другой цели, кроме как создания могущественной и процветающей страны, в которой население живет богатой и счастливой жизнью.
В то же время вьетнамская буддийская Сангха внесла важный вклад в развитие буддизма в мире и повысила статус и роль вьетнамского буддизма и имидж страны и вьетнамского народа в глазах международных друзей, успешно организовав 3 раза День Весак ООН.
Премьер-министр признал, высоко оценил и с уважением поблагодарил вьетнамскую буддийскую Сангху, монахов, монахинь, а также других буддистов в стране и за рубежом за огромный вклад в развитие страны в последние годы.
Премьер-министр заявил, что Партия и Государство всегда утверждают и последовательно проводят политику уважения и обеспечения права людей на свободу вероисповедания и религии, следят за тем, чтобы религиозная деятельность соответствовала религиозным законам и правилам, признанным государством, быстро достигала цели религиозной солидарности и великого национального единства, продвигала культурные ценности, хорошую религиозную этику и религиозные ресурсы для развития страны.