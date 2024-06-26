Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул усилия Вьетнама по содействию экономическому росту, основанному на инновациях

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и другие участники диалога в городе Далянь, Китай, 25 июня. Фото: ВИA Рассказывая о мерах и приоритетах Вьетнама в области развития технологий, ресурсов и инноваций, он отметил, что инновации стали одним из основных факторов экономического роста в каждой стране, особенно в эпоху глобализации, международной интеграции и четвертой промышленной революции. Они не только помогают справиться с региональными или глобальными трудностями и вызовами, но и способствуют устойчивому развитию каждой страны и всего мира.

Он отметил, что за последние годы Вьетнам предпринял ряд практических и эффективных действий для стимулирования инноваций, таких как создание приоритетных механизмов и политики для содействия инновациям и стартапам, а также разработка стратегий и программ развития, направленных на развитие цифровой экономики, зеленой экономики, циркулярной экономики, экономики совместного использования и экономики, основанной на знаниях, особенно в секторах, генерирующих высокую добавленную стоимость, таких как большие данные, облачные вычисления, искусственный интеллект, полупроводники и водород.



Кроме того, страна вкладывает усилия в развитие инфраструктуры, в том числе цифровой, электрической, водной, транспортной и социальной, а также в подготовку кадров, особенно высококачественных. Она также мобилизует ресурсы, среди которых внутренние ресурсы, включая человеческие, природные, культурные и исторические традиции, являются основополагающим, стратегическим, долгосрочным и решающим фактором, а внешние ресурсы, включая финансы, технологии, управление и подготовку кадров, - важным и прорывным фактором.



По словам премьер-министра Фам Минь Тьинь, Вьетнам использует государственные инвестиции для направления частных инвестиций и задействует все социальные ресурсы для содействия инновациям и стартапам.

По его словам, многие ведущие мировые технологические компании, такие как Google, Apple, Intel, Synopsys, Meta и Nvidia, хотят инвестировать во Вьетнам.



Говоря об инициативах, направленных на поддержку стартапов и инновационных компаний во Вьетнаме, глава правительства выделил ряд решений, таких как совершенствование нормативно-правовой базы и политики для продвижения инноваций и стартапов, реализация программ и проектов национального уровня для поддержки экосистемы стартапов и инноваций, помощь студентам в воплощении их бизнес-идей в реальность и реализация программы по поддержке усилий предприятий по цифровой трансформации.



Вьетнам продолжает совершенствовать техническую инфраструктуру для поддержки инноваций, готовить инновационные кадры, включая план по подготовке кадров для полупроводниковой промышленности к 2030 году, и мобилизовать международные ресурсы, добавил он.



Отвечая на вопрос о роли иностранных стартапов в инновационном росте Вьетнама и переходе к экономике, основанной на знаниях, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что иностранные стартапы являются импульсом для инноваций, что видно по их роли в передаче технологий и знаний, создании конкуренции и укреплении международного сотрудничества для ускорения перехода к экономике, основанной на знаниях.



Поэтому Вьетнам всегда приветствует, поощряет и создает условия для иностранных компаний инвестировать в сельское хозяйство, промышленность и сферу услуг экологичным, чистым и устойчивым образом, заявил он.



В ходе диалога премьер-министр обсудил множество вопросов, связанных с планами развития и возможностями для молодых вьетнамцев в таких развивающихся отраслях, как искусственный интеллект, полупроводники и большие данные.

Он также упомянул о некоторых глобальных проблемах, к которым необходимо применять глобальные и основанные на участии людей подходы, поддерживающие многосторонность и укрепляющие международную солидарность. Вьетнамский лидер выразил свою веру в то, что мир сумеет преодолеть все трудности и будет работать на благо всеобщего процветания.



