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Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность укрепления связей между Вьетнамом и Доминиканской Республикой
Глава правительства Вьетнама подчеркнул, что будущее мира все больше формируется под влиянием пяти ключевых тенденций современной эпохи взаимосвязанности, глубокой интеграции, умных технологий и инноваций. К этим ключевым факторам относятся стремительный научно-технологический прогресс, вызванный четвертой промышленной революцией, которая уже меняет глобальный ландшафт; негативное воздействие нетрадиционных вызовов безопасности, таких как изменение климата, истощение ресурсов, старение населения, стихийные бедствия, продовольственная и водная безопасность, киберугрозы и транснациональная преступность; рост глобальной фрагментации, разделения и поляризации, подпитываемый геостратегическими и геоэкономическими соревнованиями; развитие цифровой, зеленой, циркулярной экономики, экономики знаний и экономики совместного использования; критическое развитие высококачественных человеческих ресурсов в таких областях, как наука и технологии, инновации, ИИ, облачные вычисления и Интернет вещей (IoT).
Он отметил, что эти проблемы оказывают глубокое и далеко идущее воздействие на все страны и народы мира, подчеркнув, что ни одно государство не может решить их в одиночку, поскольку для решения этих проблем требуется новый, инклюзивный и всеобъемлющий подход на глобальном уровне.
Премьер-министр Вьетнама также подчеркнул, что сейчас, как никогда, важно, чтобы страны работали вместе для создания международного порядка, основанного на правилах, развитии многосторонних отношений и международного права. Это не только обязанность, но и ключевая возможность для каждого государства, особенно для развивающихся стран, таких как Вьетнам и Доминиканская Республика.
Фам Минь Тьинь рассказал участникам, что после почти 40 лет проведения дела «Доймой» (Обновления), из страны, находившейся в осаде и эмбарго, Вьетнам сегодня имеет дипломатические отношения со 194 странами, является активным членом более 70 международных организаций и подписал 17 соглашений о свободной торговле с более чем 60 ведущими экономиками мира.
Из бедной, отсталой и разоренной войной страны она превратилась в развивающуюся страну со средним уровнем дохода, входящую в группу 34 крупнейших экономик мира и в группу 20 ведущих экономик по объему торговли с импортно-экспортным оборотом, который в 2024 году достигнет около 800 миллиардов долларов США.
Вьетнам также находится в авангарде успешной реализации многих Целей устойчивого развития (ЦУР), все активнее внося свой вклад в решение общих глобальных проблем, включая усилия по поддержанию международного мира и безопасности, помощь при стихийных бедствиях и гуманитарную помощь. Страна также решительно настроена на энергетический переход, стремясь к 2050 году достичь чистого нулевого уровня выбросов.
Премьер-министр подтвердил твердую приверженность Вьетнама углублению всестороннего сотрудничества с Доминиканской Республикой, подчеркнув важность создания благоприятной правовой базы для поддержки двусторонних связей. Он призвал к проведению переговоров и подписанию соглашений в таких ключевых областях, как свободная торговля, защита инвестиций, освобождение от виз, сотрудничество в сфере туризма, культуры, образования, науки и технологий, энергетики, нефти и газа, телекоммуникаций, сельского хозяйства и борьбы с изменением климата.
Опираясь на этот фундамент, премьер-министр Вьетнама обозначил шесть приоритетных направлений укрепления двусторонних отношений, включая консолидацию и укрепление политического доверия; превращение экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества в важную основу двусторонних отношений; активизацию взаимодействия в области сельского хозяйства, науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации и зеленого перехода; развитие сотрудничества в сфере образования, подготовки кадров, туризма и культурного обмена; укрепление многостороннего сотрудничества; более активный вклад в решение глобальных проблем, включая изменение климата, энергетическую безопасность, безопасность водных ресурсов, терроризм и транснациональную преступность.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь заявил, что в общей внешней политике Вьетнама страна уделяет большое внимание развитию дружбы и сотрудничества со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. В частности, хорошие отношения между Вьетнамом и Доминиканской Республикой служат важным мостом между регионом АСЕАН и странами Латинской Америки и Карибского бассейна.
По его словам, двусторонние отношения открывают значительные перспективы для сотрудничества во всех областях, особенно в связи с подготовкой двух стран к празднованию 20-летия установления дипломатических отношений в 2025 году.
Он отметил, что эти отношения могут стать образцовой моделью сотрудничества Юг-Юг и отношений между регионами Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
Премьер-министр также отметил, что перед Вьетнамом и Доминиканской Республикой открываются огромные возможности для использования существующего потенциала двусторонних отношений, направленных на достижение более высокого уровня сотрудничества для практического блага своих народов и во имя мира, национальной независимости, демократии и социального прогресса в обоих регионах и во всем мире. Он выразил уверенность в том, что отношения Вьетнама и Доминиканской Республики будут и дальше процветать.