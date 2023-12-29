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Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил ощутимые результаты цифровой трансформации в 2023 году
Он также указал на нерешенные проблемы и слабые места в этой области и попросил приложить больше усилий в 2024 году.
Премьер-министр попросил комитет, а также руководящие комитеты по цифровой трансформации министерств, ведомств и населенных пунктов в срочном порядке разработать планы цифровой трансформации на 2024 год, которые должны быть направлены на развитие цифровой экономики по четырем направлениям, а именно: индустрия информационных технологий, цифровизация секторов экономики, цифровое управление и цифровые данные.
Он сделал акцент на повышении эффективности онлайновых государственных услуг, особенно 53 основных услуг, развитии национальной цифровой инфраструктуры, включая строительство Национального центра данных, модернизации национальной сети для скорейшего коммерческого внедрения услуг 5G в 2024 году, устранении мертвых зон мобильного сигнала по всей стране и стремлении обеспечить все деревни и села волоконно-оптическим кабелем.
Он потребовал эффективно развивать цифровые платформы, приложения и услуги, в частности, платформы искусственного интеллекта, виртуальных помощников, приложение для цифровых граждан VNeID, цифровые платежные приложения, электронные счета и контракты, а также персональные цифровые подписи.
Глава правительства также поставил задачи перед министерствами, отраслями и населенными пунктами в области цифровой трансформации на следующий год.
В докладах, представленных на заседании, отмечалось, что Всемирная организация интеллектуальной собственности поставила Вьетнам на 46-е место в Глобальном инновационном индексе 2023 года, поднявшись на две позиции по сравнению с 2022 годом. Национальный индекс цифровой трансформации за три года вырос на 48 % - с 0,48 в 2020 году до 0,71 в 2022 году, и, по прогнозам, достигнет 0,75 в 2023 году.
Цифровая экономика растет в среднем на 20 % в год, что в три раза превышает темпы роста ВВП, а ее доля в национальной экономике в этом году оценивается в 16,5 %.
Вьетнам вошел в десятку лучших стран по количеству загрузок новых мобильных приложений в течение двух лет подряд в 2022 и 2023 годах. Пользовательская база на цифровых платформах в стране выросла на 46 % по сравнению с 2022 годом.
К концу этого года министерства и ведомства сократили и упростили почти 2 500 нормативных актов для бизнеса, оптимизировав 528 из 1 086 административных процедур, связанных с гражданами.
Министерство информации и коммуникаций предложило, что цифровая трансформация в 2024 году должна идти в направлении универсализации цифровой инфраструктуры, создания цифровых приложений для обслуживания развития цифровой экономики как нового драйвера экономического роста и повышения производительности труда.