Премьер-министр Фам Минь Тьинь подтвердил обязательства Вьетнама перед деловыми кругами США

Премьер-министр Фам Минь Тьинь (3-й слева) и представители американского бизнеса. Фото: ВИA

Глава правительства пообещал, что Вьетнам обеспечит сохранение сектора иностранных инвестиций в качестве важной опоры экономики страны, гарантируя законные права и интересы инвесторов и предприятий, а также поддерживая политическую стабильность, общественный порядок и политику, отражающую условия Вьетнама и гармонично сочетающуюся с развивающимися вьетнамско-американскими отношениями.Он призвал американские предприятия работать вместе с правительством и народом Вьетнама, используя «три общих подхода» - слушать и понимать, разделять видение и действия и сотрудничать для достижения взаимного успеха.Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил надежду, что американские предприятия продолжат расширять свою деятельность во Вьетнаме, способствуя развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.США - второй по величине торговый партнер и крупнейший инвестор Вьетнама, а также один из крупнейших экспортных рынков. В то же время Вьетнам является седьмым по величине торговым партнером США. Растущее присутствие американских корпораций свидетельствует об их уверенности в экономическом потенциале и инвестиционном климате Вьетнама.В ходе обсуждения руководители американских компаний приветствовали укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами и высоко оценили постоянные усилия Вьетнама по улучшению инвестиционного климата.В качестве положительных моментов они назвали продолжающиеся административные реформы, прозрачность правительства и регулярный диалог с бизнесом. Однако они призвали Вьетнам ускорить улучшение ситуации в таких областях, как выдача разрешений на работу, виз, карт резидента, сроки административной обработки и затрата соблюдения требований. В список пожеланий также вошли дальнейшая ясность политики, налоговые стимулы и модернизация инфраструктуры.В ответ премьер-министр Фам Минь Тьинь заверил инвесторов, что Вьетнам продолжит работу над тремя стратегическими прорывами - совершенствованием правовой и институциональной базы, развитием современной инфраструктуры и воспитанием высококачественных кадров. Он подтвердил приверженность Вьетнама созданию прозрачной, справедливой и предсказуемой бизнес-среды для всех экономических игроков, как отечественных, так и иностранных.Он призвал американские компании не ограничиваться инвестиционным капиталом, а активно поддерживать передачу технологий, обучение рабочей силы и устойчивое развитие Вьетнама. Особое внимание, по его словам, должно быть уделено таким развивающимся отраслям, как полупроводники, искусственный интеллект, облачные вычисления, биотехнологии и современные материалы.Подчеркивая важность углубления деловых связей, премьер-министр призвал американский бизнес помочь вьетнамским компаниям интегрироваться в американские и глобальные цепочки поставок, а также рассматривать Вьетнам как стратегический инвестиционный центр. Он призвал их вести бизнес ответственно, соблюдая вьетнамское законодательство и экологические стандарты, а также вносить свой вклад в программы социального обеспечения Вьетнама.Кроме того, он попросил американский бизнес предоставить правительству Вьетнама откровенные отзывы о политических реформах, выступить за официальное признание США Вьетнама в качестве страны с рыночной экономикой и добиваться исключения Вьетнама из списка США по контролю за экспортом высоких технологий - в соответствии с углубляющимся доверием и взаимозависимостью между двумя странами.Вьетнам поставил перед собой цель добиться роста ВВП на 8% в 2025 году, заложив основу для двузначного роста в последующие годы. Эта амбициозная цель направлена на вступление страны в новую эру быстрого и устойчивого развития, совпадающую с двумя столетними вехами - 100-летием Коммунистической партии Вьетнама и 100-летием основания страны.