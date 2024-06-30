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Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправляется с официальным визитом в Республику корея
Визит проходит в период активного развития связей между Вьетнамом и РК, укрепления политического доверия и регулярных обменов делегациями на всех уровнях. Две страны тесно сотрудничают и поддерживают друг друга на региональных и международных форумах.
РК остается ведущим экономическим партнером и крупнейшим инвестором Вьетнама с объемом инвестиций в 86 миллиардов долларов США по состоянию на апрель 2024 года. Экономическая держава Северо-Восточной Азии также является вторым по величине партнером Вьетнама по сотрудничеству в рамках ОПР, третьим по величине партнером по трудовым ресурсам и торговле, а также крупнейшим источником туристов во Вьетнам в 2023 году.
Развивается двустороннее сотрудничество в других областях, включая культуру, образование, трудовые ресурсы, здравоохранение, обмен между людьми и сотрудничество на местном уровне. В настоящее время вьетнамская община в РК насчитывает более 270 000 человек.
Визит премьер-министра Фам Минь Тьиня будет направлен на активизацию сотрудничества в традиционных областях, таких как политика, национальная оборона, безопасность, экономика, труд, культура, туризм, наука и технология, здравоохранение, образование, а также в новых областях, в которых РК сильна, а Вьетнам востребован, таких как полупроводники, вспомогательная промышленность, цифровой и зеленый переход, циркулярная экономика, изменение климата.
Премьер-министр также будет добиваться от РК постоянной поддержки вьетнамской общины в РК и укрепления двустороннего сотрудничества в региональных и международных вопросах, представляющих интерес.