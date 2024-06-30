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Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправляется с официальным визитом в Республику корея

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь с супругой Ле Тхи Бить Чан и вьетнамской делегацией 30 июня утром отправились из Ханоя с официальным визитом в Республику Корея (РК) с 30 июня по 3 июля по приглашению премьер-министра РК Хан Док Су с супругой.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь и его супруга Ле Тхи Бить Чан отправляются с официальным визитом в Республику Корея. Фото: ВИА  
Это первый официальный визит высокопоставленного вьетнамского руководителя в РК с тех пор, как в 2022 году двусторонние отношения двух стран перешли в категорию всеобъемлющего стратегического партнерства. Это также первый визит в РК премьер-министра Вьетнама за последние пять лет, и первый визит Фам Минь Тьиня в качестве премьер-министра Вьетнама.

Визит проходит в период активного развития связей между Вьетнамом и РК, укрепления политического доверия и регулярных обменов делегациями на всех уровнях. Две страны тесно сотрудничают и поддерживают друг друга на региональных и международных форумах.

РК остается ведущим экономическим партнером и крупнейшим инвестором Вьетнама с объемом инвестиций в 86 миллиардов долларов США по состоянию на апрель 2024 года. Экономическая держава Северо-Восточной Азии также является вторым по величине партнером Вьетнама по сотрудничеству в рамках ОПР, третьим по величине партнером по трудовым ресурсам и торговле, а также крупнейшим источником туристов во Вьетнам в 2023 году.

Развивается двустороннее сотрудничество в других областях, включая культуру, образование, трудовые ресурсы, здравоохранение, обмен между людьми и сотрудничество на местном уровне. В настоящее время вьетнамская община в РК насчитывает более 270 000 человек.

Визит премьер-министра Фам Минь Тьиня будет направлен на активизацию сотрудничества в традиционных областях, таких как политика, национальная оборона, безопасность, экономика, труд, культура, туризм, наука и технология, здравоохранение, образование, а также в новых областях, в которых РК сильна, а Вьетнам востребован, таких как полупроводники, вспомогательная промышленность, цифровой и зеленый переход, циркулярная экономика, изменение климата.

Премьер-министр также будет добиваться от РК постоянной поддержки вьетнамской общины в РК и укрепления двустороннего сотрудничества в региональных и международных вопросах, представляющих интерес.

ИЖВ/ВИА

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Визит премьер-министра в РК направлен на укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства

Постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву подчеркнул важность официального визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Республику Корея (РК) с 30 июня по 3 июля - первого визита высокопоставленного руководителя Вьетнама с тех пор, как в 2022 году две страны повысили уровень двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства.
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