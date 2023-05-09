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Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправляется на 42-й саммит АСЕАН
42-й Саммит АСЕАН проходит с 9 по 11 мая в Лабуан Баджо, Индонезия, с участием лидеров стран АСЕАН и Генерального секретаря АСЕАН.
Премьер-министр Восточного Тимора впервые был приглашен на саммит АСЕАН в качестве наблюдателя.
Конференция проходила в контексте того, что АСЕАН работает над завершением генерального Плана-2025 по всем трем направлениям и подготовкой к следующему этапу развития с формулировкой Видения сообщества АСЕАН после 2025 г.
Вьетнам активно вносит свой вклад в поддержание и поддержку сбалансированного и гармоничного подхода к региональным и международным вопросам, укрепления центральной роли в международных делах, продвижение ответственности и голоса АСЕАН в деле за мир, стабильность и развитие.
Сессии 42-го саммита АСЕАН будут посвящены обсуждению процесса построения сообщества АСЕАН с упором на тему «Роль АСЕАН, как эпицентра развития»; обменам мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
В рамках конференции состоятся диалоговые сессии между лидерами стран АСЕАН и представителями Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA), Молодежи, Делового консультативного совета АСЕАН (ДКС) и Высокой целевой группы (HLTF) по Видению сообщества АСЕАН после 2025 года.
Ожидается, что на 42-м саммите АСЕАН будут рассмотрены и одобрены многие важные документы о сотрудничестве по всем трем направлениям: сообществу политики-безопасности, экономическому и социокультурному сообществу.