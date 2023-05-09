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Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправляется на 42-й саммит АСЕАН

Утром 9 мая премьер-министр Фам Минь Тьинь вылетел из Ханоя для участия в 42-м Саммите АСЕАН по приглашению президента Республики Индонезия, президента АСЕАН 2023 Джоко Видодо.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправляется на 42-й саммит АСЕАН. (Фото: ВИА)  
В составе официальной делегации Вьетнама вошли заместителем председателя Национального собрания Нгуен Дык Хай; министр иностранных дел Буй Тхань Шон; министр информации и коммуникаций Нгуен Мань Хунг; заместитель министра обороны Хоанг Суан Чиен; заместитель министра общественной безопасности Лыонг Там Куанг; заместитель председателя канцелярии правительства Нгуен Суан Тхань; заместитель министра промышленности и торговли Нгуен Шинь Нят Тан; заместитель министра по вопросам труда, инвалидов и социальных дел Нгуен Ба Хоан; посол, глава вьетнамской делегации в АСЕАН Нгуен Хай Банг.

42-й Саммит АСЕАН проходит с 9 по 11 мая в Лабуан Баджо, Индонезия, с участием лидеров стран АСЕАН и Генерального секретаря АСЕАН.

Премьер-министр Восточного Тимора впервые был приглашен на саммит АСЕАН в качестве наблюдателя.

Конференция проходила в контексте того, что АСЕАН работает над завершением генерального Плана-2025 по всем трем направлениям и подготовкой к следующему этапу развития с формулировкой Видения сообщества АСЕАН после 2025 г.

Вьетнам активно вносит свой вклад в поддержание и поддержку сбалансированного и гармоничного подхода к региональным и международным вопросам, укрепления центральной роли в международных делах, продвижение ответственности и голоса АСЕАН в деле за мир, стабильность и развитие.

Сессии 42-го саммита АСЕАН будут посвящены обсуждению процесса построения сообщества АСЕАН с упором на тему «Роль АСЕАН, как эпицентра развития»; обменам мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках конференции состоятся диалоговые сессии между лидерами стран АСЕАН и представителями Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (AIPA), Молодежи, Делового консультативного совета АСЕАН (ДКС) и Высокой целевой группы (HLTF) по Видению сообщества АСЕАН после 2025 года.

Ожидается, что на 42-м саммите АСЕАН будут рассмотрены и одобрены многие важные документы о сотрудничестве по всем трем направлениям: сообществу политики-безопасности, экономическому и социокультурному сообществу.

ВИА/ИЖВ

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