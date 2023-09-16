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Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправляется для участия в Ярмарке Китай-АСЕАН и Саммите по торговле и инвестициям Китай-АСЕАН

Сопровождают премьер-министра Фам Минь Тьиня в Китай министры, руководители министерств, местностей.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь отбыл для участия в 20-й Ярмарке CAEXPO и CABIS в Наньнине, Китай. Фото: Зыонг Жанг/ВИА  
Утром 16 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь во главе делегации отбыл из Ханоя для участия в Ярмарке Китай-АСЕАН (CAEXPO) и саммите Китай-АСЕАН по торговле и инвестициям (CABIS), который в 20-й раз проходитл в городе Наньнин, провинция Гуанси (Китай). Поездка продлится с 16 по 17 сентября 2023 г. и совершается по приглашению Правительства Китайской Народной Республики.

Сопровождают премьер-министра Фам Минь Тьиня в Китай министры, руководители министерств, местностей.

На последних 19 ярмарках Вьетнам принял участие на уровне руководства правительства, а также организовал наибольшее количество стендов с наибольшим количеством предприятий-участников в АСЕАН. В этом году Вьетнам представляют 250 стендов на площади 5000 м2

20-я выставка CAEXPO и CABIS посвящена теме «Вместе строим общий дом, сообщество с общей судьбой, направленное в будущее – Продвижение инициативы «Пояс и путь» для качественного развития и построения центра экономического роста».

Деловая поездка премьер-министра продолжает тенденцию развития и эффектиности вьетнамско-китайских отношений, особенно после официального визита в Китай генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в конце 2022 года, визита премьер-министр Фам Минь Тьиня и участия в 14-й ежегодной конференции пионеров Всемирного экономического форума в Тяньцзине (Китай) в июне 2023 года.

В 2022 году импортно-экспортный товарооборот Вьетнама и Китая достиг 175,56 млрд долларов США. За первые 8 месяцев 2023 года общий импортно-экспортный оборот Вьетнама с Китаем достиг 105,5 млрд долларов США, китайские инвестиции достигли почти 1,3 миллиарда долларов США, реализуемые в 399 проектах, что сделало его вторым по величине инвестором прямых иностранных инвестиций во Вьетнам. По состоянию на 20 августа 2023 года Китай занимает 6-е место из 143 стран и территорий, вложивших ПИИ во Вьетнам, с 3.949 действующими проектами на общую сумму капиталовложений 25,8 млрд долларов США. Китай уже много лет лидирует по количеству туристов во Вьетнаме: за первые 6 месяцев 2023 года Вьетнам посетили более 557 тысяч китайских туристов.

Участие премьер-министра Фам Минь Тьиня на 20-й CAEXPO и CABIS демонстрирует важность для обеих стран вьетнамско-китайской дружбы, сотрудничества АСЕАН-Китай и отношений между вьетнамских населенных пунктов и провинцией Гуанси, Китай, высокое политическое доверие и дух «товарищества и братьства»; подтверждает внешнюю политику, установленную на 13-м съезде Партии, независимости, самостоятельности, мира, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации внешних связей.

ИЖВ/ВИА

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Премьер-министр Фам Минь Тьинь начинает визит для участия в CAEXPO и CABIS

Утром 16 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь в сопровождении делегации прибыл в аэропорт Наньнин, начав свое участие в 20-й Ярмарке Китай-АСЕАН (CAEXPO) и Саммите бизнеса и инвестиций Китай-АСЕАН (CABIS) в городе Наньнин, провинция Гуанси Китая. Визит состоится с 16 по17 сентября и севршается по приглашению Правительства КНР.
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