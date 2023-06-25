Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправился с официальным визитом в Китай и на совещание ВЭФ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправляется с официальным визитом в Китай и на совещание ВЭФ. Фото: ВИА

25 июня по приглашению Премьера Госсовета Китайской Народной Республики (КНР) Ли Цяна и основателя, Исполнительного председателя Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клауса Шваба Премьер-министр Фам Минь Тьинь во главе вьетнамской высокопоставленной делегации отправился из Ханоя с официальным визитом в КНР и на 14-е ежегодное совещание новых мировых лидеров ВЭФ в Тяньцзине с 25 по 28 июня.



В состав делегации входят член Политбюро, Министр обороны Фан Ван Жанг, члены ЦК КПВ: Министр иностранных дел Буй Тхань Шон, Министр, Заведующий Канцелярией правительства Чан Ван Шон, Министр планирования и инвестиций Нгуен Тьи Зунг, Министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Данг Куок Кхань, Председатель Комитета по управлению государственным капиталом на предприятиях Нгуен Хоанг Ань, представители Министерства иностранных дел, Министерства общественной безопасности, Министерства обороны, Министерства транспорта и путей сообщений, Министерства сельского хозяйства и развития деревни, Министерства культуры, спорта и туризма, представители руководителей провинций Лангшон, Каобанг, Хажанг, Лаокай, Биньзыонг, Тэйнинь, Лайтяу, Куангнинь, Дьенбьен, также руководители центральных ведомств, Посол Вьетнама в Китае Фам Шао Май.



Это первый официальный визит в Китай Премьер-министра Фам Минь Тьиня и первый визит Премьер-министра Вьетнама за семь лет.

За последние 70 лет, прошедшие с момента установления дипломатических отношений между двумя странами 18 января 1950 года, вьетнамско-китайские отношения сохраняли динамику развития, главным направлением которой были дружба и сотрудничество.

Две страны установили отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества под девизом «добрососедство и дружба, всеобъемлющее сотрудничество, долгосрочная стабильность, стремление к будущему» и «хорошие соседи, хорошие друзья, хорошие товарищи, хорошие партнеры».



Отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества между Вьетнамом и Китаем стабильно развивались и за последние годы достигли многих положительных результатов.



Участие Премьер-министра Фам Минь Тьиня в совещании ВЭФ в Тяньцзине подчеркивает важность активного, инициативного и ответственного участия и вклада Вьетнама в решение общих региональных и глобальных проблем. Встречи Премьер-министра в рамках визита способствуют более практическому и эффективному укреплению сотрудничества между Вьетнамом и другими странами, и международными партнерами. Это также хорошая возможность продвигать образ стабильного Вьетнама с положительным экономическим ростом, открывая двери для международных инвесторов, предпринимателей и туристов.



