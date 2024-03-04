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Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправился с официальными визитами в Австралию и Новую Зеландию на участие в специальном самми
Поездка осуществляется по приглашению премьер-министра Австралии Энтони Албанезе и премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона.
Специальный саммит АСЕАН-Австралия - это возможность для двух сторон проанализировать отношения двух сторон за последние 50 лет и обсудить меры по содействию существенному и эффективному развитию отношений в соответствии с рамками Всеобъемлющего стратегического партнерства, установленного в 2021 году.
Также в ходе рабочей поездки премьер-министр Фам Минь Тьинь посетит с официальными визитами Австралию и Новую Зеландию. Это первый официальный визит премьер-министра Фам Минь Тьиня в Австралию и Новую Зеландию в новой должности, а также первая поездка премьер-министра в эти две страны после более чем семилетнего перерыва.
Ожидается, что визит будет способствовать укреплению политического доверия, углублению многогранного сотрудничества и активизации связей между Вьетнамом - Австралией и Вьетнамом - Новой Зеландией во всех областях, таких как политика, дипломатия, безопасность, оборона, экономика, торговля, инвестиции, ОПР, образование, обучение, культура, туризм и трудовые ресурсы.
Рабочие визиты премьер-министра Фам Минь Тьиня в Австралию и Новую Зеландию продолжают активно реализовывать внешнюю политику 13-го съезда партии, Заключение 59-KL/TW Политбюро об ориентации Вьетнама на участие в АСЕАН до 2030 года и Директиву 25-CT/TW Секретариата о продвижении и повышении уровня многосторонней дипломатии до 2030 года.
Посол Австралии во Вьетнаме Эндрю Голедзиновски в интервью Вьетнамскому информационному агентству (ВИA) подчеркнул важность предстоящей поездки в Австралию премьер-министра Фам Минь Тьиня.
По словам посла, официальный визит премьер-министра в Австралию имеет очень важное значение, поскольку он проходит после 50-летия двусторонних дипломатических отношений в прошлом году, когда во Вьетнам приезжали все важные австралийские лидеры.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь - один из трех лидеров стран АСЕАН, которые посетят Австралию с официальным двусторонним визитом на следующей неделе, сказал он, отметив, что Австралия высоко ценит значение Вьетнама, а также двусторонние отношения, которые, как ожидается, еще больше укрепятся после этого визита.