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Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправился на 3-ю Конференцию ООН по океану во Франции, нанесёт официальные визиты в Эстонию и Швецию
В официальную делегацию, сопровождающую Премьер-министра Фам Минь Тьиня и его супругу в данной зарубежной поездке, входят: заместитель Премьер-министра, Министр иностранных дел Буи Тхань Шон; Министр, заведующий Канцелярии Правительства Чан Ван Шон; Министр науки и технологий Нгуен Мань Хунг; заместитель Министра общественной безопасности, генерал-лейтенант Нгуен Ван Лонг; заместитель Министра обороны, генерал-лейтенант Нгуен Хонг Тхай; заместитель Министра финансов Хо Ши Хунг; заместитель Министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг; заместитель Министра промышленности и торговли Нгуен Хоанг Лонг; заместитель Министра строительства Нгуен Суан Санг; заместитель председателя Академии наук и технологий Вьетнама Чу Хоанг Ха; Посол Вьетнама в Финляндии, по совместительству в Эстонии, Фам Тхи Тхань Бинь; Посол Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханг; Посол Вьетнама в Швеции Чан Ван Туан.
Данная зарубежная поездка Премьер-министра Фам Минь Тьиня является продолжением внешнеполитического курса Вьетнама, основанного на принципах независимости, самостоятельности, многовекторности, активной и эффективной международной интеграции в соответствии с духом 13-го съезда Коммунистической партии Вьетнама и Резолюциями № 34-NQ/TW и № 59-NQ/TW Политбюро.
В частности, участие Премьер-министра во 3-й Конференции ООН по океану направлено на реализацию Резолюции № 36-NQ/TW о стратегии устойчивого развития морской экономики Вьетнама до 2030 года с перспективой до 2045 года; подчёркивает, что Вьетнам является активным и ответственным членом международного сообщества, активно реализующим меры по охране и устойчивому использованию морских ресурсов, готовым внести вклад в общие усилия по данному вопросу. Одновременно это подтверждает неизменный курс Вьетнама на укрепление и развитие отношений с европейскими странами, включая Францию, Эстонию и Швецию.