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НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправился на 3-ю Конференцию ООН по океану во Франции, нанесёт официальные визиты в Эстонию и Швецию

Ранним утром 5 июня Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга Ле Тхи Бикь Чан и высокопоставленная вьетнамская делегация вылетели из столицы Ханоя для участия в третьей Конференции ООН по океану (UNOC 3), проведения двусторонних мероприятий во Французской Республике, а также с официальными визитами в Эстонскую Республику и Королевство Швеция с 5 по 14 июня 2025 года по приглашению Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, Президента Франции Эммануэля Макрона, Премьер-министра Эстонии Кристена Михала и Премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправился на 3-ю Конференцию ООН по океану во Франции, нанесёт официальные визиты в Эстонию и Швецию. Фото: ВИА  
Это первый случай участия Премьер-министра Вьетнама в Конференции ООН по океану, а также первый визит Премьер-министра во Францию с момента установления всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами в октябре 2024 года, продолжая визит Президента Франции Э. Макрона во Вьетнам в мае 2025 года. Это также первый визит Премьер-министра Вьетнама в Эстонию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году, и первый визит в Швецию за последние 7 лет.

В официальную делегацию, сопровождающую Премьер-министра Фам Минь Тьиня и его супругу в данной зарубежной поездке, входят: заместитель Премьер-министра, Министр иностранных дел Буи Тхань Шон; Министр, заведующий Канцелярии Правительства Чан Ван Шон; Министр науки и технологий Нгуен Мань Хунг; заместитель Министра общественной безопасности, генерал-лейтенант Нгуен Ван Лонг; заместитель Министра обороны, генерал-лейтенант Нгуен Хонг Тхай; заместитель Министра финансов Хо Ши Хунг; заместитель Министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг; заместитель Министра промышленности и торговли Нгуен Хоанг Лонг; заместитель Министра строительства Нгуен Суан Санг; заместитель председателя Академии наук и технологий Вьетнама Чу Хоанг Ха; Посол Вьетнама в Финляндии, по совместительству в Эстонии, Фам Тхи Тхань Бинь; Посол Вьетнама во Франции Динь Тоан Тханг; Посол Вьетнама в Швеции Чан Ван Туан.

Данная зарубежная поездка Премьер-министра Фам Минь Тьиня является продолжением внешнеполитического курса Вьетнама, основанного на принципах независимости, самостоятельности, многовекторности, активной и эффективной международной интеграции в соответствии с духом 13-го съезда Коммунистической партии Вьетнама и Резолюциями № 34-NQ/TW и № 59-NQ/TW Политбюро.

В частности, участие Премьер-министра во 3-й Конференции ООН по океану направлено на реализацию Резолюции № 36-NQ/TW о стратегии устойчивого развития морской экономики Вьетнама до 2030 года с перспективой до 2045 года; подчёркивает, что Вьетнам является активным и ответственным членом международного сообщества, активно реализующим меры по охране и устойчивому использованию морских ресурсов, готовым внести вклад в общие усилия по данному вопросу. Одновременно это подтверждает неизменный курс Вьетнама на укрепление и развитие отношений с европейскими странами, включая Францию, Эстонию и Швецию.

ВИА/ИЖВ

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Посол Франции Оливье Брошé: Голос Вьетнама на UNOC 3 Океанической конференции имеет большое значение

5 июня Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь, его супруга Ле Тхи Бик Чан и высокопоставленная делегация Вьетнама вылетели из столицы Ханоя для участия в Третьей конференций ООН по океану (UNOC 3) и проведения двусторонних мероприятий во Французской Республике. По этому случаю Посол Франции во Вьетнаме Оливье Брошé поделился с прессой мнением о содержании конференции и значении участия Вьетнама в этом важном международном событии.
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