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Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправился на саммит, посвященный 50-летию отношений АСЕАН-Япония

15 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь во главе вьетнамской высокопоставленной делегации отбыл из Ханой в Японию для участия в саммите, посвященном 50-летию отношений АСЕАН-Япония, и проведения двусторонних мероприятий с 15 по 18 декабря по приглашению премьер-министра Японии Кисиды Фумио.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправляется из Ханоя в Японию для участия в юбилейном саммите, посвященном 50-летию отношений АСЕАН-Япония. Фото: ВИA  
15 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь во главе вьетнамской высокопоставленной делегации отбыл из Ханой в Японию для участия в саммите, посвященном 50-летию отношений АСЕАН-Япония, и проведения двусторонних мероприятий с 15 по 18 декабря по приглашению премьер-министра Японии Кисиды Фумио.

За последние пять десятилетий отношения между АСЕАН и Японией получили всестороннее развитие в сферах политики, безопасности, экономики, торговли, инвестиций, культуры, общества и сотрудничества.
Помимо этого, экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя сторонами осуществляется с помощью различных механизмов и рамок, включая Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство (РВЭП) и Всеобъемлющее экономическое партнерство АСЕАН и Японии (ВЭП АСЕАН).

В прошлом году Япония была четвертым по величине торговым партнером АСЕАН с объемом двусторонней торговли в 268,5 миллиарда долларов США. В то же время она была четвертым по величине источником прямых иностранных инвестиций в АСЕАН с притоком в 26,7 миллиарда долларов США.

В условиях беспрецедентных встречных ветров по всему миру обе стороны, основываясь на своих прочных отношениях, хотят укреплять сотрудничество и взаимосвязанность в ответ на общие вызовы развития.
Юбилейный саммит проводится сразу после создания АСЕАН и Японией Всеобъемлющего стратегического партнерства, что дает возможность лидерам обеих сторон проанализировать результаты сотрудничества и определить направления развития связей на новом этапе, чтобы они соответствовали рамкам всеобъемлющего стратегического партнерства.

Вьетнам является активным и ответственным членом блока АСЕАН и продвигает отношения АСЕАН и Японии, одним из наиболее выдающихся вкладов является его успешная деятельность в качестве координатора отношений АСЕАН и Японии в период 2018-2021 годов.

Вьетнамско-японские отношения получили мощное и всестороннее развитие во всех областях, характеризуются крепким политическим доверием и расширенным обменом делегациями на всех уровнях.
В 2023 году обе страны отмечают 50-ю годовщину установления дипломатических отношений. Во время визита президента Во Ван Тхыонга в Японию в ноябре этого года страны повысили статус своих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире.

ВИА/ИЖВ

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