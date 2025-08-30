НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправился для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и с рабочим визитом в Китай
Приглашение премьер-министра Фам Минь Тьиня в качестве почетного гостя на саммит демонстрирует, что страны ШОС высоко ценят роль и положение Вьетнама, заинтересованы в его мнении и позиции по вопросам безопасности, политики и развития региона и мира.
Саммит также предоставляет Вьетнаму возможность поделиться предложениями и обсудить конкретные меры по углублению диалога, укреплению многосторонности для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, а также продвижения устойчивого развития.
В ходе визита премьер-министр Фам Минь Тьинь проведет встречи с руководством КНР, министерствами, ведомствами и деловыми кругами Китая с целью дальнейшего углубления всестороннего стратегического партнерства и сообщества общей судьбы Вьетнам – Китай, особенно в продвижении практического сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций и реализации крупных инфраструктурных проектов стратегического значения.