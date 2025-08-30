Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправился для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и с рабочим визитом в Китай

Вечером 30 августа Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь вместе с вьетнамской делегацией вылетел из столицы Ханоя для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 года и с рабочим визитом в Китай с 31 августа по 1 сентября по приглашению правительства Китайской Народной Республики.
  Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь. Фото: ВИА  
Саммит ШОС 2025 проводится в городе Тяньцзинь, Китай. Ожидается участие более 20 лидеров, включая 10 официальных членов ШОС: Генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин; президент России Владимир Путин; премьер-министр Индии Нарендра Моди и других. Кроме того, в мероприятии примут участие страны-наблюдатели, партнеры по диалогу, ряд государств по приглашению принимающей стороны, а также руководители ряда международных организаций.

Приглашение премьер-министра Фам Минь Тьиня в качестве почетного гостя на саммит демонстрирует, что страны ШОС высоко ценят роль и положение Вьетнама, заинтересованы в его мнении и позиции по вопросам безопасности, политики и развития региона и мира.

Саммит также предоставляет Вьетнаму возможность поделиться предложениями и обсудить конкретные меры по углублению диалога, укреплению многосторонности для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, а также продвижения устойчивого развития.

В ходе визита премьер-министр Фам Минь Тьинь проведет встречи с руководством КНР, министерствами, ведомствами и деловыми кругами Китая с целью дальнейшего углубления всестороннего стратегического партнерства и сообщества общей судьбы Вьетнам – Китай, особенно в продвижении практического сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций и реализации крупных инфраструктурных проектов стратегического значения.

ВИА/ИЖВ

