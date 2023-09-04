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Премьер-министр Фам Минь Тьинь отбыл на 43-й саммит АСЕАН в Индонезии
Сопровождали премьер-министра Фам Минь Тьиня министры, руководители министерств, и Посол, глава делегации Вьетнама в АСЕАН Нгуен Хай Банг.
43-й саммит АСЕАН и связанные с ним саммиты представляют собой серию важных мероприятий высокого уровня, завершающих 2023 год председательства Индонезии в АСЕАН, тема которого звучит так «АСЕАН имеет значение. Эпицентр роста». Саммиты проходят в контексте ьыстроменяющейся мировой и региональной ситуации. Прогнозируется, что мировая экономика будет расти более позитивно, но темпы нестабильны и могут повернуть вспять. В этом контексте преобразование метода подключения, реструктуризация экономики и движение к устойчивой автономии стали насущной необходимостью для большинства стран. Многомерные экономические связи с разнообразными связями — метод, выбранный многими странами.
Азиатско-Тихоокеанский регион и регион Индийского океана являются одновременно эпицентром роста и центром стратегической конкуренции. Юго-Восточная Азия по-прежнему считается яркой экономической точкой, но экспорт многих стран в этом регионе сократился. Вместе с тем, ситуация в Мьянме, Восточном море... вызывает большую озабоченность.
В качестве председателя АСЕАН в 2023 году Индонезия очень активно содействовала реализации приоритетов и инициатив, тем самым не только создает мотивацию для развития АСЕАН, но и усиливает роль АСЕАН в продвижении диалога, сотрудничества и поддержания мира, стабильности и устойчивого развития в регионе.
Вьетнам продолжает активно участвовать, внося ответственный вклад вместе со странами-членами в поддержание и продвижение сбалансированного и гармоничного подхода к региональным и международным проблемам, укрепляя центральную роль, ответственность и голос АСЕАН за мир, стабильность и развитие.
Участие премьер-министра Фам Минь Тьиня в 43-м саммите АСЕАН идет в русле реализации внешней политики независимости, самостоятельности, мира, сотрудничества и развития, диверсификации и многосторонности отношений в соответствии с резолюцией 13-го съезда Партии, директивой 25 Секретариата ЦК КПВ, передает большое послание Партии, государства и правительства Вьетнама АСЕАН международным друзьям о мирном Вьетнаме, действующем в интересах сотрудничества, интеграции и более активно, инициативно и эффективно участвующем в региональных процессах.