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Премьер-министр Фам Минь Тьинь отбыл из Нью Йорка в Бразилию с официальным визитом
Посол Вьетнама в Бразилии Фам Тхи Ким Хоа сообщила корреспонденту ВИА, что премьер-министр Фам Минь Тьинь является первым лидером вьетнамской Партии и правительства, посетившим Бразилию с официальным визитом после поездки тогдашнего генерального секретаря Партии Нонг Дык Маня в 2007 году, поэтому визит имеет большое значение для развития двустороннего партнерства в будущем, сказала она, полагая, что это ознаменует начало нового периода сотрудничества между Вьетнамом и Бразилией.
Визит также состоится в преддверии 35-летия двусторонних дипломатических отношений в 2024 году. Таким образом, его итоги придадут смысл этой вехе, направляя двусторонние отношения на новую высоту в будущем.
Подчеркнув потенциал экономического сотрудничества между двумя странами, посол Фам Тхи Ким Хоа отметила, что объем двусторонней торговли в 2022 году достиг 6,78 млрд долларов США. Бразилия является крупнейшим торговым партнером Вьетнама в Латинской Америке и вторым по величине в Америке после США.
Посол ожидает, что визит премьер-министра Фам Минь Тьиня поможет облегчить торговлю товарами между двумя странами, особенно сельскохозяйственной продукцией, в целях более сбалансированной торговли.
В частности, ожидается, что обе стороны предложат эффективную политику и меры по расширению экспорта своей продукции, чтобы сбалансировать двустороннюю торговлю, что принесет пользу как Вьетнаму, так и Бразилии, особенно в контексте того, что Общий рынок стран Южного конуса (МЕРКОСУР) рассматривает возможность подписания соглашения о свободной торговле с Вьетнамом.