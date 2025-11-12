НОВОСТИ
Премьер-министр Фам Минь Тьинь: организация пиковой недели пикового месяца против ННН-промысла
Следуя выводам Премьер-министра, сделанным на 20-м заседании Руководящего комитета, на прошлой неделе министерства, ведомства и местные органы власти продолжали активно выполнять задачи месяца борьбы с ННН-промыслом. К настоящему времени выполнено 31 из 66 порученных задач (на 8 больше, чем неделей ранее), 35 находятся в стадии реализации в соответствии с графиком, утверждённым Премьер-министром.
Местные органы власти координируют действия с функциональными подразделениями для патрулирования и пресечения деятельности рыболовных судов, нарушающих морские границы иностранных государств; обеспечивают подключение данных мониторинга рыболовных судов к системе отслеживания происхождения водных продукций; ускоряют расследование и рассмотрение дел о нарушениях ННН-промысла; совершенствуют базу данных VNeID.
Управление рыболовными судами достигло значительного прогресса: зарегистрировано 99,9% из почти 80 000 судов; местные органы власти составили список судов, не подлежащих эксплуатации для управления.
Борьба с нарушениями ННН-промысла также показала положительные результаты: 8 из 22 прибрежных провинций полностью устранили административные правонарушения, связанные с потерей сигнала системы мониторинга судов (VMS) и пересечением разрешённых границ промысла; с 1 октября по 7 ноября 2025 года было возбуждено 23 дела с 31 ответчиком. Однако по-прежнему остаются не до конца решёнными случаи потери связи с системой VMS.
Подводя итоги заседания, Премьер-министр высоко оценил усилия министерств, ведомств, особенно Вооружённых сил, Министерства общественной безопасности, Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, а также местных властей, решительно борющихся с ННН-промыслом и стремящихся добиться снятия «жёлтой карточки» Европейской комиссией (ЕК) в 2025 году.
Премьер-министр поставил задачу - уже на следующей неделе устранить все проблемы, вызывающие особое внимание ЕК, чтобы добиться отмены «жёлтой карточки» в 2025 году. Он поручил провести пиковую неделю пикового месяца против ННН-промысла, сосредоточившись на выявлении и ликвидации судов без регистрации и разрешений, строгом контроле за судами-нарушителями, восстанавливая связь VMS, а также на обеспечении прозрачности при отслеживании происхождения морепродукции.
Премьер-министр потребовал от всех министерств, ведомств и местных властей довести до каждого сотрудника и члена партии установку Правительства о решительной борьбе с любыми нарушениями правил промысла, и проявить твёрдую решимость добиться снятия «жёлтой карточки» ЕК с вьетнамского рыболовства в 2025 году.
Министерствам и местным органам поручено оперативно и строго обновлять данные в специализированных базах, включая Национальную базу данных о рыболовстве (Vnfishbase), систему учёта административных нарушений в сфере рыболовства, систему мониторинга судов (VMS), электронную систему учёта и прослеживаемости улова (eCDT) для эффективного управления отраслью.
Премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды совместно с Министерством национальной обороны незамедлительно внедрить межведомственный регламент борьбы с ННН-промыслом; доработать и представить 12 ноября проект постановления № 38 и внести изменения в постановление № 37 в течение ноября 2025 года. Министерство также возглавит подготовку технических консультаций с ЕК. Совместно с Министерством финансов и Министерством строительства оно должно ужесточить контроль за импортом водных биоресурсов в рамках Соглашения PSMA, предотвращая попадание продукции ННН-промысла на вьетнамский рынок, а также завершить формирование национальной системы отслеживания происхождения и обнародовать её данные.
Министерство обороны совместно с другими министерствами, ведомствами и 21 прибрежной провинцией внедряет межведомственный регламент, активно ведёт информационно-разъяснительную работу, поручает компаниям Viettel и VNPT завершить цифровизацию системы управления рыболовными судами, борьбы с ННН-промыслом и оказания государственных услуг; осуществляет строгий контроль за рыболовными судами при их выходе и входе через пограничные посты, полностью ликвидируя случаи эксплуатации судов без регистрации, без техосмотра и без лицензий.
Министерство общественной безопасности обязано завершить разработку и внедрение приложения для учёта судов и рыбаков в системе VNeID; дать указания местным органам по расследованию нарушений и ускорить возбуждение дел в соответствии с резолюцией № 04/2024/NQ-HĐTP.
Министерство иностранных дел должно ускорить переговоры и заключение соглашений о сотрудничестве в сфере рыболовства, согласовать механизмы контроля деятельности во взаимно перекрывающихся морских районах.
Министерство культуры, спорта и туризма совместно со средствами массовой информации усилит пропаганду Пикового месяца борьбы с ННН-промыслом, поощрит передовые коллективы и отдельных лиц, а также публично осветит результаты расследований и наказаний для повышения осведомлённости и воспитания ответственного отношения к устойчивому рыболовству.
Премьер-министр потребовал, чтобы руководство всех прибрежных провинций и городов держало ситуацию под контролем и решительно реализовывало комплекс мер по борьбе с ННН-промыслом, не допуская нарушений и негативных явлений, способных подорвать усилия по снятию «жёлтой карточки» ЕК. Необходимо строго контролировать выход и вход судов в порты, не допускать к промыслу суда, не отвечающие требованиям, еженедельно обновлять списки судов с высоким риском нарушений.
14 провинций, которые ещё не завершили устранение административных нарушений, связанных с потерей связи VMS и пересечением разрешённых границ промысла, должны выполнить это до 16 ноября 2025 года, с обязательным определением персональной ответственности в случае задержки. Местные органы власти должны оперативно завершить выполнение оставшихся 19 задач, полностью обновить данные о рыболовстве, строго наказывать суда, нарушающие требования по VMS, пересекающие границы или не заходящие в порты для выгрузки.
Ассоциации и предприятия обязаны строго соблюдать запрет на закупку, переработку и экспорт продукции водных биоресурсов, добытых в результате ННН-промысла; активно пропагандировать ответственное поведение и поощрять членов и рыбаков, добросовестно выполняющих требования по борьбе с ННН-промыслом.